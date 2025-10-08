El meañés Roberto Fontán logra el título de campeón gallego de Gravel

El meañés Roberto Fontán en el primer puesto del podio de máster 50 Cedida

El deportista meañés Roberto Fontán Troncoso se proclamó campeón autonómico en el Campeonato Gallego de Gravel que se celebró en Carballo. Lo hizo en la categoría máster 50 después de completar un exigente recorrido de 55 kilómetros.

La segunda edición de la Gravel Costa da Morte ofreció lo más característico de esta especialidad con un hermoso itinerario de pistas, caminos y senderos. La propuesta tuvo una gran acogida y la inscripción se cerró con 128 participantes.

El Concello de Meaño quiso felicitar publicamente a Roberto Fontán por su nuevo logro. “Este triunfo non só representa un logro deportivo individual, senón que sitúa a Meaño no mapa do ciclismo galego, ao formar parte dunha xornada histórica na que se estreou oficialmente esta nova modalidade que combina estrada e montaña”, dicen desde el Consistorio.

Asimismo, en la categoría máster 30 masculina venció Samuel Baña, del Club de Montaña Xesteiras. La entidad cuntiense también se volvía a subir al podio de la mano de José Manuel Gómez en la categoría máster 50 masculina, consiguiendo la segunda plaza. También participaba en la prueba el vilagarciano Manuel Bugallo, representando al Biciosos- Rías Baixas y siendo tercero en máster 60.