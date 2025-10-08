Amegrove recibe la distinción de Equipo Revelación del Trofeo Xunta de Galicia

Las palistas de Amegrove durante la regata Teresa Herrera Cedida

El calendario de la Liga Galega de Traiñeiras- Trofeo Xunta de Galicia finalizó el pasado 24 de agosto, pero quedaba pendiente la entrega de premios finales de la temporada para poner el broche de oro a la campaña 2025. La Gala de Clausura anual se celebró en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra, dónde además de coronar a las tres tripulaciones que consiguieron los títulos se otorgaron otros galardones a nivel colectivo e individual.

En la Liga Femenina, Amegrove consiguió la tercera plaza en la clasificación de la bandera más codiciada de la temporada y que este año lideró Chapela. Asimismo, en la Gala se reconoció a Amegrove con la distinción de equipo revelación en las tres categorías del Trofeo Xunta de Galicia.

Por otro lado, en la segunda categoría masculina, el Club de Remo Puebla quedó en la segunda posición, completando así el cuadro de campeones.

En lo que respecta a los títulos inidivuales, la Xunta de Galicia reconoció a Natalia Tubío, del Club de Remo Cabo da Cruz, como mejor patrona de la Liga Femenina. Durante la Gala, José Ramón Lete Lasa, Secretario Xeral para o Deporte, tomó la palabra para reconocer a los deportistas.