Vilagarcía saca músculo con la celebración de la Copa de España Ilca 6

Vilagarcía vuelve a ser escenario del mejor deporte náutico desde mañana jueves día nueve de octubre. La Ría de Arousa acoge la Copa de España de Ilca 6, en la que la categoría femenina sigue siendo vela olímpica. En total, más de 150 veleros del territorio nacional y también internacional surcarán las aguas de la que ya consideran “una de las mejores rías del mundo”.

La prueba se presentó en el Centro Gallego de Vela de la capital arousana, y contó con la presencia de distintas autoridades, como Carlos Coira, edil de Deportes de Vilagarcía, Pedro Piñeiro, vicepresidente de la Federación Galega de Vela, Blanca García-Señoráns, directora territorial de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes de Pontevedra; Marcos Guisasola, diputado de Medioambiente y Mar de la Diputación de Pontevedra; Alfonso González Gallego, Jefe del departamento Comercial y Marketing del Puerto de Vilagarcía; y Juan Andrés Pérez, Capitán Marítimo.

La presentación de la prueba en el Centro Gallego de Vela Mónica Ferreirós

Por un lado, Pedro Piñeiro quiso destacar que, para la clase femenina, en la Sub 21, se sigue tratando de una modalidad olímpica. “Es una de las grandes citas de la vela. Esperamos a más de 150 deportistas del territorio nacional e internacional para disputar cuatro intensas jornadas”, explica el vicepresidente de la Federación.

“Siempre tenemos los brazos abiertos a acoger este tipo de eventos que ayudan a la convivencia con la naturaleza, y más en una de las mejores rías”, recalca.

Se trata de una competición estándar marcada por la Federación Española. Mañana comenzarán las mediciones con los técnicos nacionales, para comenzar así entrenamientos en el área de regatas. Asimismo, a las 19:00 horas serán las primeras reuniones entre entrenadores, jueces y demás autoridades para perfilar las jornadas de competición de viernes y sábado.

“Competirán en dos grupos que competirán por separado. En función de la clasificación del viernes, se generarán los grupos del sábado, y el domingo se competirá por los cinco títulos nacionales oficiales en juego”, explica Bruno Gago, del Centro de Tecnificación Gallego de Vela.