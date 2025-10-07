Los vilagarcianos Leyre Villamediana y Jose Nogueira logran el cinturón negro

El equipo en Salceda de Caselas durante las pruebas para subir de cinturón Ramón Hermida

Dos judocas de la sección arousana del Judo Club Pontevedra suben de peldaño en su titulación deportiva al superar con éxito los exámenes de cinturón negro celebrados este pasado sábado 4 de octubre en el Pabellón Polideportivo de Salceda de Caselas y al que se presentaron cerca de 30 candidatos.

Leyre Villamediana logra así el reconocimiento de cinturón negro 2º DAN de judo tras superar con solvencia los requisitos de la prueba vía competición y Jose Nogueira se viste el cinturón negro 1er DAN de judo al culminar las exigencias del examen vía técnica.

Ambos deportistas fueron acompañados por sus respectivos compañeros para el desarrollo de las pruebas: Pablo Carballo ejerciendo la labor fundamental de Uke para Leyre Villamediana y Pablo Pérez haciendo lo mismo para Jose Nogueira, obteniendo todos ellos unos resultados excelentes fruto de la la constancia y el esfuerzo demostrados no sólo en los exámenes sino durante todo el proceso de aprendizaje y práctica de sus respectivos cinturones negros.

Junto a ellos también participaron en el evento su entrenador en Vilagarcía de Arousa, Fran Miguens, formando parte de uno de los tribunales.