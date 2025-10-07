Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Los vilagarcianos Leyre Villamediana y Jose Nogueira logran el cinturón negro

Lo hicieron en el Pabellón Polideportivo de Salceda de Caselas

María Caldas
07/10/2025 16:00
El equipo en Salceda de Caselas durante las pruebas para subir de cinturón
El equipo en Salceda de Caselas durante las pruebas para subir de cinturón
Ramón Hermida

Dos judocas de la sección arousana del Judo Club Pontevedra suben de peldaño en su titulación deportiva al superar con éxito los exámenes de cinturón negro celebrados este pasado sábado 4 de octubre en el Pabellón Polideportivo de Salceda de Caselas y al que se presentaron cerca de 30 candidatos.

Leyre Villamediana logra así el reconocimiento de cinturón negro 2º DAN de judo tras superar con solvencia los requisitos de la prueba vía competición y Jose Nogueira se viste el cinturón negro 1er DAN de judo al culminar las exigencias del examen vía técnica. 

Ambos deportistas fueron acompañados por sus respectivos compañeros para el desarrollo de las pruebas: Pablo Carballo ejerciendo la labor fundamental de Uke para Leyre Villamediana y Pablo Pérez haciendo lo mismo para Jose Nogueira, obteniendo todos ellos unos resultados excelentes fruto de la la constancia y el esfuerzo demostrados no sólo en los exámenes sino durante todo el proceso de aprendizaje y práctica de sus respectivos cinturones negros.

Junto a ellos también participaron en el evento su entrenador en Vilagarcía de Arousa, Fran Miguens, formando parte de uno de los tribunales.

Te puede interesar

espectaculos vilagarcia

Qué hacer en Vilagarcía en los próximos meses: El humor de Piedrahita, el tributo a Abba o el espectáculo infantil 'Nymeria', en la agenda
Olalla Bouza
Los escombros depositados en uno de los contenedores

La Policía Local de Sanxenxo identifica al responsable de un vertido de escombros en contenedores de Portonovo
Sandra Rey
Toma de posesión de la nueva policía

Vilagarcía suma una nueva policía local
Olalla Bouza
Asamblea de delegados de la conserva de CCOO en Vilagarcía

Mismo trabajo, mismo salario: La equiparación salarial vuelve a ser clave en el convenio de la conserva
Olalla Bouza