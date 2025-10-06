El Cross Xogade llega a Sanxenxo con la participación de más de dos mil escolares de O Salnés

Presentación del Cross Escolar Xogade que se disputa esta semana en Montalvo Cedida

El entorno de Montalvo, concretamente la zona del pinar, volverá a ser este miércoles y jueves escenario del Cross Escolar Xogade que impulsa la Xunta de Galicia. En la prueba está previsto que participen 2.226 escolares de 26 centros educativos de la comarca de O Salnés con alumnado de Primaria y de la ESO. La prueba se organizará por categorías según la edad y el sexo del participante. La clasificación premiará a los diez más rápidos de cada categoría, los tres primeros con medalla y los otros siete con diploma.

El concejal de Deportes, Marcos Guisasola, acompañado del jefe provincial de Deportes, Daniel Benavides; el coordinador Provincial de Deportes de la Xunta de Galicia, Guillermo Reinaldo, y el presidente de la Agrupación Deportiva Val do Salnés, Xan Rodiño, presentaron esta mañana la prueba en el entorno de Montalvo. “E unha magnífica forma de compatibilizar o deporte e a convivencia entre escolares doutros municipios veciños”, asegura Guisasola.

El miércoles la prueba arrancará a las 10:45 horas con 859 participantes de Primaria y continuará el jueves, a las 10:15, con 1.367 de Primaria y ESO. El recorrido irá desde los 450 metros hasta los 1.800 metros dependiendo de la categoría. Tras concluir la prueba, los alumnos podrán recuperar fuerzas en una zona donde se dispondrá de música y animación.

Los centros participantes son: IES Sanxenxo, CEIP A Florida, CEIP Abrente, CEIP Magaláns, CEIP Cruceiro, CEIP Portonovo, CEIP Armenteira, CEIP As Bizocas, CEIP Coirón, CEIP Rosalía de Castro, CEIP Valle Inclán, CEIP As Covas, CEIP Conmeniño, CEIP San Bartolomé, CEIP San Roque, CEIP Xulio Camba, CEIP San Tomé, CEIP Castrelo, CEIP Enrique Barreiro, CEIP Corvillón, IES Basella, IES Francisco Asorey, IES Meaño, IES Monte da Vila, IES Ramón Cabanillas e IES Faro das Lúas.