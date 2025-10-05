El Atlético Villalonga entierra sus opciones de puntuar en la primera parte

El Atlético Villalonga sigue sin saber lo que es ganar en liga esta temporada - Mónica Ferreirós

El Atlético Villalonga encajó una nueva derrota al caer en San Pedro ante el filial del Madrid CFF en un partido que quedó resuelto en la primera parte (0-3). El equipo de Romina Dadín empezó bien, con ocasiones e incluso un posible gol fantasma en una acción a balón parado que salvó la portera visitante en línea de gol, pero a los doce minutos concedió el primer gol, demostrando bastante fragilidad defensiva.

A partir de ahí las locales no estuvieron bien, se desconectaron del partido, perdieron los duelos y les faltó contundencia, por lo que volvieron a encajar dos goles antes del descanso. Sara, Noa y Zaira encarrilaron el partido para las madrileñas.

En el descanso Romina hizo un triple cambio y su equipo mejoró en la segunda parte, aunque le siguió faltando juego para hacer daño al filial. Al menos mejoró a nivel defensivo, pero no tuvo opciones de marcar un gol que le metiera en el partido. Las celestes se quedan últimas en la tabla con un único punto en cinco partidos y en la próxima jornada se enfrentan a un rival directo con la visita al campo del filial el Eibar.

Ficha técnica:

Atlético Villalonga: Lara, Eva, Andrea Otero (Sabela, min. 71), Noe Pereira, Sara García (Ana Iglesias, min. 46), Candela, Noa Santomé (Iria, min. 71), Mery, Lucía, Syria Rosignoli (Ángela, min. 46) y Paula Sanmartín (Laura Martínez, min. 46).

Madrid CFF B: Nuria, Natalia, Marina, Celia (Henar, min. 76), Sara (Candela, min. 57), Claudia, Raquel (María Aymerich, min. 57), Noa (Amara, min. 46), Zaira, Ángela (Sheila, min. 76) y Ana María.

Goles: 0-1 Sara (min. 12); 0-2 Noa (min. 34); 0-3 Zaira (min. 44).

Árbitro: Álvaro Solla, asistido por Fernando Manuel González y David Fernández. Amarilla a Paula Sanmartín por las locales y a Ángela, Ana María y Amara por las visitantes.