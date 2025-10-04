Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

La diferencia abismal en el rebote condena al Sigaltec en Salamanca

El equipo vilagarciano perdió 103-73 con el potente Perfumerías Avenida a pesar del partidazo en ataque de Pablo Fernández y Óscar Castaño, que anotaron 51 puntos entre ambos

Gonzalo Sánchez
04/10/2025 23:50
El Sigaltec se estrenó en Tercera FEB con una clara derrota en Salamanca
El Sigaltec se estrenó en Tercera FEB con una clara derrota en Salamanca - Mónica Ferreirós

El Sigaltec se estrenó en Tercera FEB con una derrota contundente en Salamanca ante el Perfumerías Avenida, que demostró su poderío en el juego interior, dominando por completo el rebote (56 capturas) lo que le allanó el camino hasta el 103-73 final. Incluso los salmantinos cogieron más rebotes de ataque (22) que los capturados por los vilagarcianos en defensa (20). 

El partido estuvo igualado mientras el talento de Pablo Fernández (25 puntos) y el acierto de Óscar Castaño (4/5 en triples) fueron compensando el agujero negro del rebote del Sigaltec. Pese a la buena defensa sobre el jugador exterior más determinante de los salmantinos, el Sigaltec no pudo frenar todas las numerosas armas de su rival, que está llamado a estar en la zona alta del grupo. Por eso se fue haciendo brecha en el marcador, sin que los locales bajasen prestaciones, de ahí el abultado marcador final, que no refleja los buenos momentos en el partido del equipo de Luis Gabín, ya que en ataque fue capaz de jugar bien en varias fases, leyendo bien el juego y encontrando las ventajas.

Pero en defensa a los arousanos les fue imposible cerrar el rebote, concediendo canastas en segundas oportunidades. Lo peor del partido fue la lesión de Jorge Rodríguez, que tuvo un problema en un tobillo en la primera parte y apunta a un esguince. A destacar los 51 puntos que consiguieron Pablo Carballo (26) y Óscar Castaño (25), que demostraron una vez más que el Sigaltec es un equipo con recursos ofensivos para generar problemas a cualquier rival. 

Ficha técnica:

Perfumerías Avenida: Smith (19), Garrido (8), McCarthy (19), Kourouma (9), Blanco (16) –quinteto inicial– Hernández (20), Peters (2), Sánchez (0), González (10), Roa (0), Sánchez (0) y Palacios (0). 

Sigaltec: Óscar Castaño (26), Jorge Rodríguez (0), Pablo Fernández (25), Miguel Gil (5), Adrián Kovac (7) –quinteto inicial– Mateo bello (6), Raúl Santórum (0), Patricio Serqueira (0), Pedro Sabugueiro (0), Carlos Caamaño (0), Dani Rey (1) y Aarón Monteagudo (3). 

Parciales: 29-24 / 20-13 /33-23/ 21-13. 

Árbitros: Sánchez y De los Bueis. Señalaron 24 faltas a los locales y 28 a los visitantes.

