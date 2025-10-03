El Atlético Villalonga ansía su primera victoria a costa del filial del Madrid CFF en San Pedro

El Atlético Villalonga quiere volver a puntar en casa, esta vez sumando tres puntos - Mónica Ferreirós

El Atlético Villalonga recibe este sábado a las 17 horas en San Pedro al filial del Madrid CFF con el objetivo de estrenar su casillero de victorias en liga. El equipo de Romina Dadín cierra la tabla de su grupo de Segunda RFEF con un único punto después del primer mes de liga y recibe a rival que lleva seis porque ganó en casa a Eibar B y Olímpico de León. Si bien, las madrileñas perdieron en sus dos desplazamientos a los campos del Deportivo B (2-1) y Athletic B (3-0).

Romina dispone de toda la plantilla, aunque tiene alguna jugadora con molestias. "El equipo está con muchas ganas y ha entrenado con buena predisposición durante la semana", y es que el ánimo es bueno pese a que los resultados de momento no acompañan, sostiene la entrenadora.

"El rival juega con un 3-5-2, nos va a exigir mucho porque son fuertes en los duelos y vienen en buena dinámica, ya que ganaron en el minuto noventa su último partido". Pese a ello, Romina explica que "hemos trabajado bien, realizamos ajustes y modificaciones", por lo que se esperan cambios en las celestes. "Queremos puntuar en casa y que el equipo siga con confianza porque estamos viendo que la liga está muy disputada".