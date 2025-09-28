La rusa Mariia Makarova y el noruego Johan Oscar Llen se coronan en Sanxenxo

Guisasola, Marcos, García-Señoráns, Oscar Llen, Thomas, Hernández y MartínezJuan Caballero

Tras 8 jornadas consecutivas de alto nivel en las pistas de GreenSet del Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo, se clausuró la 23º edición del ITF World Tennis Tour Juniors con las victorias en los cuadros individuales de rusa Mariia Makarova y del noruego Johan Oscar Llen, en una última jornada con las gradas a rebosar de un público entendido que agradeció con aplausos el nivel de los dos partidos.

La rusa Makarova al servicioJ.C.

La primera final enfrentaba a la sueca Iva Marinkovic y la moscovita Makarova, que ofrecieron un gran espectáculo sobre todo en los juegos llevados a su término tras varios “deuce”, en un intercambio de ventajas para ambas jugadoras que no daban por perdida ninguna bola. Finalmente, la rusa Mariia Makarova se llevaba el J300 venciendo a la sueca por 4-6 y 4-6. Makarova agradecía a la organización del ITF su excelente profesionalidad durante los días del Torneo, sobre todo premiando con sus palabras a los jueces y recogepelotas, y agradeciendo el nivel mostrado por su contrincante, la sueca Marinkovic.

Guisasola, García-Señoráns, Makarova, Marinkovic, Marcos y HernándezJ .C.

La final masculina enfrentó al noruego Johan Oscar Llen y al suizo Flynn Thomas. Triunfo para el de Noruega, que estuvo más tranquilo y sereno durante todo el partido, sintiéndose más seguro a medida que crecía su ventaja respecto a Flynn. Finalmente, Oscar Llen se llevó los 300 puntos venciendo al suizo por 2-6 y 4-6. Oscar Llen, al igual que la rusa Makarova, agradeció a La Cultural la excelente organización de este Torneo, que ha sido todo un éxito.

El noruego Johan Oscar Llen escribe su nombre en SanxenxoJuan Caballero

A la entrega de premios asistieron la directora territorial de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes de la Xunta de Galicia, Blanca García-Señoráns; el concejal de deportes del Concello de Sanxenxo, Marcos Guisasola; la vocal de la Junta Directiva de la Federación Gallega de Tenis, Susana Marcos; el presidente del Consorcio de los Empresarios Turísticos de Sanxenxo, Alfonso Martínez; y el presidente del Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo, Paco Hernández.

La siguiente cita tenística de alto nivel, del 18 al 25 de octubre, será el 17º Torneo Internacional Cadete que también acoge el Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo para ambas categorías, tanto masculina como femenina.