Deportes

El Atlético Villalonga prosigue su particular "Tourmalet" al visitar al filial de la Real Sociedad

Las celestes juegan en Zubieta este domingo a las 12 horas

Gonzalo Sánchez
27/09/2025 08:26
El Atlético Villalonga empató en la última jornada ante el Sporting de Gijón
El Atlético Villalonga empató en la última jornada ante el Sporting de GijónMonica Ferreiros

El Atlético Villalonga viaja a San Sebastián para medirse mañana a las 12 horas al filial de la Real Sociedad, que suma 4 puntos después de los tres primeros partidos de liga. El equipo celeste, con sólo uno en su casillero, cierra la tabla. A las 10 horas parte este sábado la expedición desde Sanxenxo, para almorzar a medio camino, antes de la llegada al hotel para descansar y pensar ya el duelo que se jugará en el campo número cuatro de la ciudad deportiva de Zubieta. 

“Estamos con muchas ganas”, reconoce Romina Dadín, consciente de la exigencia ante un rival poderoso en lo físico y también en lo táctico en un escenario de amplias dimensiones. “Son capaces de ser un equipo muy defensivo cuando les toca defender y muy ofensivo cuando atacan. Nos van a exigir mucho, tendremos que sacar lo mejor de nosotras y estamos con ganas y confianza tras el empate en casa ante el Sporting de Gijón”. 

Romina cree que, más allá de lo que refleja la clasificación en este primer mes de liga, el objetivo de su equipo es “seguir creciendo, mejorando sensaciones y trata de puntuar”. El calendario del Atlético Villalonga en estas primeras jornadas está siendo bastante exigente, puesto que han jugado ante Racing y Athletic B, que lideran el grupo, y ante un Sporting que es quinto y está invicto. “Hemos hecho una semana muy buena de entrenamientos, corrigendo cosas e implementando otras”, destaca Romina, que confía plenamente en sus jugadoras. 

Por lo que respecta a Tercera RFEF, el EFM Concello de Boiro visita mañaña al Orzán a las 12.15 horas en el campo número 2 de A Torre, en la segunda jornada del campeonato de liga. 

