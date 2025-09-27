A la cuarta busca la vencida el Villalonga, que se reencuentra en San Pedro con el Valladares

El Villalonga vuelve a San Pedro en busca de su primera victoria en ligaGonzalo Salgado

A la cuarta jornada de liga el Villalonga busca este domingo en San Pedro la vencida. Recibe a las 18 horas al Valladares, un recién descendido que ha empezado bien la liga en Preferente con seis puntos de nueve posibles.

Al equipo de Sera Pérez, tras una pretemporada ilusionante, le está costando arrancar. Perdió en su estreno en Atios en un día en el que "merecimos mejor suerte" tras un partido igualado entre presumibles rivales directos. En la segunda jornada, en el estreno en casa, se vio 0-2 al descanso con el Arnoia y pese al asedio de la segunda parte no pudo rascar rescatar ningún punto.

El partido de la semana pasada en Monforte ante el Lemos estuvo condicionado por las bajas celestes, con varios jugadores mermados en lo físico y sólo 15 disponibles. Pese a ello, el equipo "compitió muy bien" y sumó un empate que "damos por bueno" ante otro rival que Sera cree que puede estar arriba. Cartel de aspirante que cree que también tiene el Valladares.

"Hicieron un buen bloque y tienen una idea de juego definida los últimos años con su entrenador, Ita. Es un equipo muy combinativo que quiere proponer, un bloque compacto y seguro que nos van a poner en aprietos", dice el entrenador local. "Estamos muy ilusionados con la posibilidad de sumar los tres puntos para empezar a salir de ahí abajo". Sera tendrá de nuevo bastantes bajas. Las de Lucky, Álex Barbeito, Romay, Pacheco y Bugallo. Además son dudas Maikel y Borja Sáez.

Pontevedra B vs Umia

Con 4 puntos en las tres primeras jornadas y la moral reforzada tras ganar el domingo pasado al Tyde, se presenta el Umia mañana en el Manolo Barreiro 2 para medirse a las 16 horas al Pontevedra B, que lleva 3 puntos. Lino González tiene las bajas de Pablo Baúlde, que arrastra un esguince, y Rey, que aún no ha debutado por una lesión muscular. "Tenemos que adaptarnos al campo, que es diferente en cuanto a dimesiones al del Romai, donde entrenamos, y al de A Senra 2, donde estamos jugando de locales", explica el vilagarciano.

El Umia se está mostrando fiable como local en A Senra 2

Lino destaca del filial que "es un equipo dinámico y de transiciones", por lo que las opciones del Umia pasan por "controlar el ritmo", sacudirse la presión hacia adelante del rival y evitar un correcalles.

Tyde vs Portonovo

En el caso del Portonovo, el equipo de Minso Vidal viaja a Tui para medirse mañana a las 18 horas al recién ascendido Tyde, que todavía no ha sumado en liga. Keko es duda por un problema en un tobillo en un Portonovo que suma 4 puntos, pero que está dejando entrever su potencial. "Vamos a jugar en un campo de hierba natural y grande ante un rival que no puntuó ni marcó, pero que va a ganar partidos en esta liga", adiverte Minso. "Intentaremos sumar de tres fuera de casa porque estamos teniendo buenas sensaciones y queremos reflejarlas en los resultados".