Os Ingleses se estrena en la nueva liga gallega unificada con una plantilla larga de 36 jugadores

Marcos, de Os Ingleses, avanza con el oval en un partido de la pasada temporadaMonica Ferreiros

Os Ingleses RC comienza el domingo una nueva temporada en una liga autonómica sénior renovada, que pasa a unificarse con una sola categoría de 11 equipos en la que están representados trece clubes. Y es que Mareantes y Barbanza unen fuerzas para competir juntos, al igual que Zalaeta y Arteixo. La competición consta de una primera fase de liga todos contra todos, y a continuación se segrega en dos grupos, en los que los seis primeros competirán por el título.

El equipo de David Lema cuenta este año con una plantilla larga de 36 jugadores. Regresan piezas importantes como Javi Amor, Brea, Gambita, Sergio Peón o Maverick. Y promocionan desde la cantera media docena de juveniles. Son los casos de Samu, Javi Torres, André, Dani, Yago y Gabi Iglesias. En cuanto a los fichajes, destaca el del versátil Amaro, procedente de Santiago.

"Mantenemos el bloque y lo incrementamos. Tenemos un equipo competitivo y vamos a ganar calidad en el día a día al contar con número", explica Lema. Os Ingleses se estrena el domingo a las 11 horas ante el Mareantes/Barbanza Clínica Mares en el campo de Santa Lucía, en Rianxo. La jornada se completa con los duelos Muralla vs Zalaeta ATC Arteixo - Santiago, CRAT Coruña vs Fendetestas, Coreti Lalín vs Pontevedra RC y CR Ferrol vs Campus Uni. Ourense. En esta primera jornada descansa Kaleido Universidade de Vigo, vigente campeón.

Unión temporal en la cantera

En las categorías de base el club afianza su apuesta por la cantera con la alianza UTE Rías Baixas RC junto al Pontevedra RC en M16 y M18, mientras que el equipo M14 competirá como parte de Mareantes RC, reforzando la colaboración entre clubes y el desarrollo del rugby local.

Os Ingleses sigue trabajando en la captación de jóvenes jugadores en formación, buscando sumar talento en diferentes zonas de la comarca. Los equipos UTE Rías Baixas M18 y M16 visitan al CR Ferrol mañana, mientras que el M14 recibe al Coreti Lalín en Monteporreiro.