Barraña se llenará para ver a las leyendas del Real Madrid

El campo de Barraña volverá a llenarse al igual que hace dos años con la visita copera del MallorcaGonzalo Salgado

La presencia de las leyendas del Real Madrid en Boiro el sábado 4 de octubre ha levantando una extraordinaria expectación en O Barbanza. El club de Barraña despachó ya las 1.050 entradas que puso a la venta entre la pasada semana y este lunes, por lo que el duelo que enfrentará a una selección de exfutbolistas denominada “Amigos CD Boiro” contra los veteranos del equipo blanco provocará que el campo boirense presente un ambiente espectacular.

A los largo de los últimos días se han confirmado los primeros nombres estelares del Madrid que estarán en Barraña dentro de dos semanas. El portero betanceiro Paco Buyo ha sido el primero en animar a los aficionados al fútbol y a los seguidores del Real Madrid a disfrutar de la que será una auténtica fiesta cargada de nostalgia y un homenaje a Jesús Alonso, fundador de Jealsa. El CD Boiro, organizador de este partido de leyendas con la colaboración del Concello, ha ido publicando vídeos en sus redes sociales los últimos días de futbolistas como Pavón, Balboa, Martín Vázquez y Jose Antonio Camacho. Todos ellos han confirmado su presencia en el duelo que se jugará a las 12 horas y en el que habrá “varias sorpresas” todavía por anunciar por parte de los veteranos madridistas.

La venta de entradas ha ido a ritmo vertiginoso, por lo que se ocuparán los 1.100 asientos en las gradas cubiertas que dispone la instalación. El Boiro ha reservado 50 entradas para compromisos institucionales del club. Las demás han volado. El coste de las mismas es de 25 euros y el club estudia la posibilidad de poner más a la venta, debido a que la demanda no cesa, e instalar una grada supletoria. Si bien de momento no hay nada decidido, ya que los dirigentes están pendientes de las previsiones meteorológicas de la próxima semana.

En el equipo de “Amigos de CD Boiro” jugarán exfutbolistas del club anfitrión como Cardeñosa, Pablo Vidal, Saro, Pajarillo, Rubén Rivera o Carlos Padín, reforzado por otros nombres del fútbol gallego como el ex mundialista Jorge Otero, Roberto Trashorras o el propio técnico del CD Boiro, Jose Tizón.

En el Boiro están contentos con la aceptación y la repercusión que está alcanzando este evento, una apuesta del club que preside Marcos Martínez para impulsar la vida social de la entidad más allá de su actividad en competición cada semana. En sólo unos días han comprobado el acierto de su idea y el increíble tirón que tiene el Real Madrid.