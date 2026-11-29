Gonza Fernández estaba contento al final del partido, pensando ya en el duelo del miércoles Mónica Ferreirós

Gonza Fernández estaba contento al final del partido. El fútbol al fin premió a su equipo, que venía mereciendo una victoria. "Hicimos un partido muy completo, no tuvimos tantos ocasiones como otras veces, pero sí suficientes para marcar. Y de ellos cuentan muy pocas, sobre en la segunda parte en la que fuimos a apretar más alto".

Y es que el Arosa dio un giro radical en el descanso, decidió dar un paso adelante y le salió bien. "Comentamos que estábamos cómodos en la presión alta, sabíamos que si ellos nos ganaban el segundo balón tendríamos que correr para atrás". No fue así, el Arosa ganó los duelos, estuvo muy bien ajustado y apenas sufrió. "Asumimos ese riesgo", reconoce un Gonza que celebra que sus futbolistas creyesen en el plan pese a que los resultados no acompañan. "Controlamos bien el partido y los cambios nos dieron ese aire que necesitábamos, encima marcó Lombao que llevaba mucho tiempo fuera y creo que se lo merece".

El entrenador del Arosa reconoció que el equipo "necesitaba" esta victoria y que pese a estar por delante en el marcador no se metió atrás, destacando el hecho de dejar la portería a cero. "El trabajo que hizo el equipo demuestra que los jugadores saben lo que están haciendo y que el camino es este. Lo mereciamos y estoy muy contento por los jugadores".

Gonza pone el foco en la Copa y el Celta, al que vio en directo el jueves en Balaídos en la Europa League. "Creemos mucho en lo que hacemos y ahora tenemos un partido ilusionante, el equipo necesitaba esta victoria para poder disfrutar de lo que viene esta semana".

Sobre la falta de animación en A Lomba por la protesta de la Peña Escuadra Arlequinada, el entrenador dijo que "fue extraño, hubo momentos en los que no parecía un partido de competición con lo que hay en juego, se notó que había menos ambiente".

Roberto Aguirre: "Ellos defendieron muy bien"

Roberto Aguirre, técnico del filial del Real Oviedo, reconoció la superioridad del Arosa en la segunda parte. “En el primer tiempo nos sentíamos bien, pero en el segundo perdimos el control y tuvimos más dificultades. A partir de su gol fue más difícil porque ellos defendieron bien y nos dejaron maniobrar como queríamos”.

Roberto Aguirre sigue el partido desde la banda Mónica Ferreirós