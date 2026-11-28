Los arlequinados vienen de empatar ante el Eibar B Gonzalo Salgado

El Arosa SC está listo para una nueva batalla. Los de Gonza Fernández vuelven a levantar el telón de A Lomba para medirse a otro filial, el Oviedo Vetusta, a las 17:00 horas. En una semana atípica, marcada por el sorteo de Copa del Rey, los arlequinados buscan centrar sus fuerzas en sumar de tres luego de dos empates consecutivos, el último en casa ante el Eibar B.

“Fue una semana distinta, pero estamos intentando centrarnos solo en el partido porque es muy importante para nosotros. Después ya vendrá lo siguiente”, comenta Gonza Fernández. “Queremos seguir con buenas sensaciones, pero ya sacar los tres puntos que se nos están resistiendo”, lamenta el técnico. Lo cierto, es que en los últimos encuentros el Arosa SC mostró un nivel muy alto, pero no consiguieron hacerse con los tres puntos.

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“Estamos haciendo muchas cosas bien, pero sobre todo tenemos que tener ese punto de control en determinados momentos de los partidos para poder encarar de otra manera lo que queda de primera vuelta”, remarca Fernández. Los arlequinados son actualmente el segundo equipo que más goles encaja con 25 goles en su contra frente a los 27 que acumula la UD Llanera.

Enfrente tendrán a un Oviedo Vetusta que llega en su mejor momento desde el inicio de la temporada. “Tienen jugadores que están muy cerca del fútbol profesional y en dinámica del primer equipo. Si no estamos bien y no estamos ajustados, contra filiales, te penaliza mucho”, destaca Fernández. “Lo que tenemos es que estar más cómodos que ellos durante el mayor tiempo posible”, dice.

Los asturianos cuentan con numerosas caras nuevas esta temporada, entr las que destacan Fuentes (Xerez CD) y los todavía juveniles Marcos Sánchez, Xavi Vicente y Enzo Cazorla, hijo del exjugador internacional Santi Cazorla. Tanto Xavi como Enzo son juveniles de segundo año (2009), pero están teniendo muchos minutos a las órdenes de Roberto Aguirre.

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Hasta ahora, el equipo en el Municipal da Lomba acumula un balance de dos empates, tres derrotas y una victoria, siendo esta la única de la temporada para los arlequinados. “Creo que cada vez nos acercamos más y, sobre todo, que cada vez es más difícil ganarnos. Hay que aumentar un poquito más el nivel de las cosas que nos están faltando”, insiste Fernández.

Desde el vestuario se muestran con ganas de volver a competir al máximo nivel para sumar de tres. “El equipo está muy tranquilo en cuanto a cómo está enfocando la competición porque ven que haciendo así las cosas vas a tener que ganar partidos porque esto es así. Cuanto más cosas hagas bien, más cerca estás de la victoria”, explica el entrenador arlequinado.

Asimismo, Fernández espera que el equipo use sus armas para hacer daño al Oviedo, como por ejemplo, en las transiciones. “Tenemos claro el tipo de partido que queremos hacer y es a lo que tenemos que agarrarnos”, remarca el técnico de Oia, que cuenta con las mismas bajas que la pasada semana.

La Copa del Rey

El próximo miércoles a las 21:00 horas el Municipal da Lomba se volverá a vestir de gala para acoger la segunda eliminatoria de Copa del Rey ante el Celta de Vigo. Una cita que ha causado mucho revuelo en las arcas arlequinadas.

De nuevo, Gonza Fernández tendrá que dosificar piernas para poder competir en la Segunda RFEF y en la Copa del Rey. “Ya lo vimos en la eliminatoria con el Pontevedra. Esta vez es distinto porque hay más días por el medio y también cambia la entidad del rival”, explica Fernández.

La indignación de los aficionados por el precio de las entradas puede pasar factura al equipo, que no sabe qué pasará. “Nosotros somos fuertes en casa por el apoyo de la afición, pero no sé si esto nos va a pasar factura o no. Lo sabremos cuando pase el partido”, dice Gonza Fernández. Por el momento se han vendido alrededor de 3.000 entradas, y las de los fondos, de 25 euros, ya se encuentran agotadas.