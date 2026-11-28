Mate Arellano sale en conducción con el balón en una acción del partido Mónica Ferreirós

El Arosa consiguió su segunda victoria en liga al derrotar al filial del Oviedo con un gol de Adrián Lombao en la segunda parte, que fue cómodamente controlada por los locales, consiguiendo que los asturianos apenas le generasen peligro. Un triunfo necesario que refuerza al equipo tras los dos últimos empates y que le permite cargar la pila de confianza antes de afrontar la eliminatoria copera del miércoles ante el Celta.

Los arlequinados llevaban tiempo mereciendo el triunfo y esta vez cayó de su lado con toda justicia, sobre todo por la superioridad que mostraron en la segunda mitad, defendiendo lejos de su área, minimizando a un equipo que llegaba cuarto clasificado y encontrando el gol con el protagonismo de los jugadores que entraron de refresco. A falta de que se complete la jornada este domingo, el Arosa se sitúa a un partido de salir de descenso y sigue mostrando razones de sobra para creer que irá hacia arriba en la tabla a medida que siga avanzando el calendario.

Hugo Gacía, que en su regreso al once inicial completó una destacada actuación, reclama una falta Mónica Ferreirós

El inicio de partido fue descafeinado, sin la Escuadra Arlequinada en el campo, cuyos integrantes entraron a los diez mninutos de juego sin bombos ni banderas, en señal de protesta por los precios para socios del partido del miércoles ante el Celta. Hasta ese momento el filial había dominado con la pelota, muy propositivo y jugando más en campo contrario, si bien la mejor ocasión fue del Arosa en un remate desde la frontal de Palmás, que tardó demasiado en armar el disparo y el balón acabó en córner.

Gonza Fernández varió su once una vez más, dando descanso a Remeseiro en la medular, donde volvió Hugo García un mes después para acompañar a Mateo Arellano. Iñaki jugó de mediapunta, mientras que Martin Diz y Concheiro no ocuparon plaza en una convocatoria porque cayeron enfermos en las últimas horas.

Samu Santos despeja el balón en una acción de la primera parte Mónica Ferreirós

El Oviedo Vetusta tuvo su primera ocasión superado el primer cuarto de hora, tras un saque de Chema que interceptó el filial en mediocampo, jugando rápido para el delantero Jaime Coballes, cuyo remate repelió el propio Chema. El balón fue a córner y a la salida del mismo el joven equipo asturiano tuvo otra clara opción para el 0-1, pero de nuevo salvó el meta santiagués. A los veinte minutos volvieron a la carga los visitantes, con una buena triangulación por dentro que acabó en caída en el área del nigeriano Saturday Meelubari, pero el árbitro no decretó penalti.

El Vetusta alineó de inicio a tres juveniles. Marcos Sánchez en la banda derecha, Álex Vicente de central y Enzo Cazorla en la mediapunta, con su padre Santi sin perder detalle en la grada de preferencia. En mediocampo también actuó Héctor González, hijo del exfutbolista del Real Madrid Raúl, que dirige desde hace unas semana al primer equipo "carbayón".

Santi Cazorla posa junto a dos aficionados del Arosa en la grada de preferencia da

El partido estaba abierto porque el Arosa, aunque estaba siendo dominado, siempre fue capaz de atacar rápido, con verticalidad y amenazar. Maceira desde la frontal estuvo muy cerca de adelantar al equipo local, pero el balón se perdió rozando el poste izquierdo del arco defendido por Franganillo. Con el transcurso de la primera parte el Arosa no sólo consiguió que el Oviedo dejase de pisar su área, sino que empezó a crecer en el partido y siguió atacando los espacios con Maceira, que tuvo una ocasión muy clara en el minuto 34, en un mano a mano entrando en área por la derecha en el que remató un pelín cruzado, por lo que el balón salió rozando el poste. El delantero vigués del Arosa tuvo otra en el 37, en otro envío largo al espacio en el que definió algo forzado ante la salida del portero y el balón no cogió portería.

Segunda parte

El Oviedo Vetusta dio un paso atrás tras el descanso, esperando en bloque medio y ya sin conceder tanto espacio a la espalda de su defensa, por lo que el Arosa pudo mantener posesiones más largas, aunque sin generar ocasiones de inicio. El partido se enfrió, bajó de ritmo y pasó a jugarse en la zona ancha, sin "rock and roll" y con silencio en la grada, como si de pretemporada se tratase. Gonza quiso darle una marcha más a su equipo a la hora de juego, con un triple cambio. Y funcionó. Entraron Lombao, en banda derecha, Lucas Castro en la mediapunta y Álex Rey en punta.

Gabri Palmás dio la asistencia del gol que decidió el partido Mónica Ferreirós

Después de veinte minutos el contador de ocasiones en el segundo período seguía a cero, mientras ambos equipos se preocupaban más de cuidar el balón. Hasta que en el 67 golpeó el Arosa. Inició la acción Lucas, que encontró a Álex Rey en la frontal. El vigués se sacó un gran disparo abajo, que desvió el meta Franganillo y el poste. Palmás, atento, acudió al rechace y dio el pase de la muerte para que Lombao marcase su primer gol en liga y con la derecha. Una acción en la que intervinieron los tres jugadores que habían entrado de refresco minutos antes.

Gonza volvió a mover el banquillo, al introducir a Remeseiro por Samu Santos, por lo que Hugo García retrasó su posicióm al centro de la defensa. El gol no cambió nada, el Arosa mantuvo el control del partido, sin hundirse ni ser sometido por el filial, que siguió sin generarle peligro. El Vestusta sólo se acercaba en acciones puntuales de balón parado, sobre todo en faltas laterales.

El delantero del Celta Jutglá no perdió detalle en la grada de A Lomba Mónica Ferreirós

En los utimos diez minutos el Vetusta metió más efectivos en última línea, asumiendo riesgos. Tuvo una opción en un disparo de puntera desde la frontal de Clavería, bien solventado por Chema con una estirada a su izquierda. Fue la única, y no muy clara, de un filial asturiano más que discreto en una segunda parte que el Arosa controló sin sobresaltos, ganando los duelos y sin cometer errores que dieran vida a su rival.

Esta vez el equipo de Gonza Fernández echó el candado a su portería y acabó el partido en el área contraria, gozando de ocasiones claras para aumentar la renta, sobre todo en un remate de Lombao en área pequeña que repelió el portero en una parada de balonmano, tras una gran acción en línea de fondo de Remeseiro. Fue la última acción de una segunda parte plácida para los de Gonza ante un rival que no demostró su buena clasificación en la tabla, a diferencia del Eibar B la semana pasada. El Arosa se da un baño de confianza antes de pensar en la Copa y el Celta, cuyo delantero Ferrán Jutglá no perdió detalle en la grada tribuna.