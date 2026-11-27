Enzo Cazorla, nacido en 2009, debutó con el primer equipo del Real Oviedo esta temporada en el partido de Copa del Rey ante el Numancia Real Oviedo

El Arosa recibe este sábado al Oviedo Vetusta (17 horas) en el segundo de los tres partidos consecutivos ante filiales que afrontan los de Gonza en este tramo del calendario, con el duelo copero ante el Celta entre medias. Tras empatar ante el Eibar B, tercer clasificado, llega a A Lomba el segundo equipo del Oviedo, que es cuarto y encadena cinco partidos sin perder, con dos empates y tres victorias.

Al frente del Vetusta cumple su cuarta temporada seguida Roberto Aguirre, un experimentado técnico con una larguísima trayectoria en clubes como Lorca, Pontevedra, Zamora, Mensajero, Lealtad, Unionistas, Toledo o Don Benito, entre muchos otros. La pasada temporada el filial "carbayón" fue subcampeón tras codearse con el Fabril durante los dos primeros tercios de liga, pero al final el título y el ascenso directo se decantaron claramente para los herculinos. En en el play-off, el Vetusta apeó en la primera eliminatoria al Tudelano, pero cayó en la segunda y definitiva ante el Coria.

Respecto a la plantilla de la pasada temporada, ha habido bastantes cambios destacados en el filial asturiano. El portero Miguel Narvaez y el delantero Enzo Pérez pasaron al primer equipo, mientras que salieron otras piezas importantes como Pablo Agudín, cedido en el Sant Andreu, el máximo goleador Joaquín Delgado, traspasado al Real Zaragoza, Diego Tejón (UD Ourense), Guille Berzal (Lugo), Castri (Ávila) o el gallego Lucas Antañón (Vizela portugués).

El Oviedo Vetusta se quedó a las puertas del ascenso la pasada temporada Real Oviedo

Continúan futbolistas que están teniendo ahora más protagonismo como Adrián Fernández, Adrián Lopes, Diego Espinosa, Omar Falah, Cheli, Lamine, Óscar de la Hera o Jaime Coballes. Mientras que Diego Menéndez está yendo convocado habitualmente con el primer equipo de Segunda División.

Entre las caras nuevas, destacan Fuentes (Xerez CD) y los todavía juveniles Marcos Sánchez, Xavi Vicente y Enzo Cazorla, hijo del exjugador internacional Santi Cazorla. Tanto Xavi como Enzo son juveniles de segundo año (2009), pero están teniendo muchos minutos a las órdenes de Aguirre.

El Oviedo Vetusta apuesta por el juego combinativo, tratando siempre de dominar los partidos y juntar muchos futbolistas en zonas interiores. El Arosa, por tanto, tendrá que neutralizar el juego posicional del filial y tratar de castigarlo en transiciones. Vigilando de cerca a jugadores como Jaime Coballes, un mediapunta que es el máximo goleador del equipo con 4 tantos por su capacidad como llegador desde segunda línea. También al juvenil Enzo Cazorla, que destaca por su excelente golpeo de balón y su creatividad entre líneas.

Aunque es un filial muy renovado respecto al que fue subcampeón el año pasado, con Roberto Aguirre sigue consiguiendo muy buenos resultados, en algunos casos sin necesidad de hacer grandes partidos. Y es que es muy competitivo. Pero el Arosa puede hacerlo sufrir en los duelos y las transiciones.

Será el primero de los tres partidos de máxima dificultad que afrontarán los arlequinados en un plazo de ocho días, ya que el miércoles reciben al Celta y el próximo domingo día 6 visitan en horario matinal (12 horas) al filial del Racing de Santander, que cortó su línea ascendente (13 puntos de 15 posibles) al perder el fin de semana en Gernika, por lo que sigue siendo un rival directo en la zona baja.