Continúa la venta de entradas a buen ritmo en las oficinas del Arosa, que desde ayer ya dispone de venta online a través de su web Mónica Ferreirós

El precio de las entradas para socios en el partido del miércoles ante el Celta ha enrarecido el ambiente en el arosismo. La Peña Escuadra Arlequinada considera “excesivos” los 25 euros que pagan los abonados, el mismo precio por el que aficionados celestes de diferentes peñas coparán los fondos de A Lomba. El presidente Manolo Abalo se siente “decepcionado” por la opinión de estos socios, que en algunos casos han manifestado que no acudirán al partido y tampoco animarán al equipo el sábado ante el Oviedo Vetusta en señal de protesta, “polo fondo e polas formas” con las que el presidente se dirigió a ellos el pasado martes en Radio Arosa. “Como mínimo, merecemos respecto todos os socios que estamos en desacordo cos precios”, manifiestan.

La polémica sacude todavía al club antes de un partido de Copa del Rey que pasará a formar parte de la historia de la entidad. El Arosa entiende que la prioridad es hacer caja y aprovechar la ocasión, mientras que hay seguidores acérrimos que creen que esto no debe realizarse a costa de los que van todo el año al campo. Dos posturas enfrentadas.

Mientras, se siguen despachando entradas a muy buen ritmo estos primeros días, ya con la venta online disponible en la web del Arosa, por lo que se espera un lleno en el campo, cuya capacidad ronda los cinco mil espectadores. La opción de ubicar una grada supletoria se sigue estudiando, aunque no es fácil técnicamente. Los jugadores de la base y los socios de carné especial entran gratis al partido.

¿Es caro para los socios? Para encontrar una respuesta a esta pregunta se pueden comparar los precios de los otros ocho clubes de Segunda RFEF que recibirán la próxima semana a un equipo de Primera División. Todos ellos han optado por distintas políticas de precios para adultos con sus socios, que en la mayoría de casos pagarán menos que los del Arosa por ver al Celta.

Reus vs Racing de Santander

El Estadi Municipal de Reus tiene capacidad para albergar a unas 4.300 personas. El club catalán fijó un plazo de venta de entradas para socios hasta el sábado, con precios que oscilan entre los 15 y los 35 euros. Las localidades de gol cuestan 15 euros, las de lateral 20, tribuna baja 25 y tribuna alta 35. Los precios aumentan 10 euros a partir del martes. Los no socios pagan 60 euros en tribuna alta, 50 en tribuna baja, 40 en el lateral y 30 para gol. La zona visitante, destinada a aficionados del Racing de Santander, tiene un precio de 45 euros.

Numancia vs Athletic Club

El campo de Los Pajaritos tiene una capacidad para más de ocho mil espectadores. Todos los abonados del equipo soriano pueden adquirir su localidad por 20 euros hasta el domingo. Además, pudieron retirar estos dos últimos días cuantas entradas necesitasen a los precios de 40 euros (fondos), 50 euros (general) y 60 euros (preferente). A partir de hoy jueves se abrió la venta de entradas para no abonados.

Gimnástica Torrelavega vs Alavés

El campo del Malecón, que tendrá que visitar esta temporada el Arosa en liga, tiene una capacidad para más de seis mil espectadores. Los socios del equipo cántabro tienen su asiento reservado hasta el lunes por la tarde al precio de 20 euros, pudiendo adquirir dos entradas adicionales por la misma cuantía. Los no abonados pagan 25 euros (fondos) y 30 euros (laterales).

Portugalete vs Deportivo

El campo de La Florida, donde el Arosa empató el mes pasado (3-3), tiene una capacidad para más cinco mil espectadores. Los socios del Portugalete podrán ver al Dépor el martes por 15 euros. Los no socios pagan 35.

Amorebieta vs Osasuna

El campo de Urritxe puede superar las tres miles personas para el duelo copero ante Osasuna, cuyas entradas se ponen a partir de hoy a la venta. Los socios tienen preferencia para adquirirlas hasta el lunes. El precio es de 25 euros en tribuna y 20 en general. Los días martes y miércoles de la próxima semana salen a la venta para los no socios, a 35 y 30 euros.

Real Ávila vs Getafe

El Estadio Adolfo Suárez tiene una capacidad para seis mil espectadores, aunque será aumentado para la ocasión. Los socios del Ávila pagan 20 euros y se sentarán en la grada de Tribuna, teniendo su asiento reservado hasta este viernes. A partir del sábado se liberarán los asientos al precio de 45 euros para el público en general, que se ubicará también en la grada general y en las supletorias.

Sestao River vs Villarreal

El Sestao River es el único equipo de Segunda RFEF, de los clasificados para segunda ronda, que no sabía a principio de temporada que jugaría la Copa del Rey. Se ganó su billete al llegar a semifinales en la Copa Federación, de la que se proclamó campeón. En Las Llanas entran unos 4.300 espectadores. Los socios pagarán 10 euros en tribuna y 5 en preferencia. Los no socios, 35 y 25.

Fue el ejemplo usado por socios del Arosa, a modo de comparativa, para recriminar la decisión a su directiva, a lo que el presidente Manolo Abalo recordó la diferencia considerable del precio de los carnés de socios entre ambos equipos, que están en la misma categoría pero peleando por objetivos opuestos.

Atlético Paso vs Sevilla

Por último, el Municipal El Paso, de hierba sintética y ubicado en la isla canaria de La Palma, tiene una capacidad para solo 3.000 espectadores. Los socios pagan 35 euros, y disponen hasta mañana viernes de plazo para retirar su entrada. Los no socios pagan 50, ascendiendo el precio a 60 euros el día del partido. La decisión de la directiva también ha levantado polémica, pero en este caso en la afición sevillista.