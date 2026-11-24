Mario García se leisonó el mes pasado en el partido en A Lomba ante el Bergantiños Gonzalo Salgado

La mala suerte en forma de lesiones vuelve a cebarse con el lateral vigués del Arosa Mario García, que tendrá que pasar por el quirófano para operarse de rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda, por lo que se perderá todo lo que resta de liga. Mario sufrió el percance en el partido de A Lomba hace más de un mes ante el Bergantiños. En principio la lesión no parecía ser tan grave, pero una vez realizadas las pruebas pertinentes se confirmó la rotura del cruzado anterior, por lo que será intervenido a comienzos del mes de diciembre.

Mario sólo pudo participar en dos partidos de liga esta temporada por culpa de este percance, mientras que la pasada también fue operado de una luxación anterior en su hombro izquierdo, que sufrió en el derbi ante el Céltiga al final de la primera vuelta, perdiéndose toda la segunda.

La baja de Mario, unida a la marcha de Edgar al Lalín, deja a la plantilla en 22 efectivos, por lo que el club irá al mercado de invierno para reforzar la línea defensiva, donde sigue sin poder contar con el lateral andaluz Pedro, que ya están entrenando con el equipo tras dejar atrás un problema médico.

Sábado a las 17 horas contra el Oviedo Vetusta

El Arosa ha modificado el horario del partido del sábado en A Lomba ante el filial del Oviedo, previsto en principio para las 18.30 hora. Será a las 17 horas, a petición de la TVG, que paga por los derechos de retransmisión. El filial asturiano llega cuarto en la tabla en una muy buena dinámica de cinco partidos sin perder. Viene de ganar al Gernika 1-2 y al Atlético Astorag 2-1, por lo que será otro partido de máxima exigencia para los de Gonza Fernández, previo al duelo copero del miércolees con el Celta.