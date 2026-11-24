Arosa vs Pontevedra Copa del Rey GonzaloSalgado

De la alegría del resultado del sorteo de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, en la que el Arosa recibirá al Celta, se ha pasado en pocas horas al desagrado y enfado en la afición arlequinada, una vez anunciados los precios de las entradas para el partido que se disputará el próximo miércoles día 2 a las 21 horas en A Lomba. Esta misma tarde, a partir de las 17 horas en las oficinas del club, se ponen a la venta con unos precios para adultos que oscilan entre los 25 euros, para socios, y no socios en las gradas de fondo, y los 50 euros en tribuna para los no abonados.

El malestar se pudo palpar ayer mismo en las redes sociales del Arosa y se ha confirmado con un comunicado que ha hecho público esta mañana la Escuadra Arlequinada, la única peña oficial que tiene el club y que lleva años animando al equipo en los partidos tanto en casa como lejos de A Lomba. "Consideramos que los precios anunciados son excesivos y desproporcionados, especialmente tratándose de un encuentro que debería ser una fiesta del fútbol, una oportunidad para llenar las gradas y disfrutar todos juntos de una cita tan especial", señalan.

"Creemos que este tipo de partidos deben servir para acercar todavía más el equipo a su afición, facilitar que familias, jóvenes y seguidores de la zona puedan acudir al campo y crear ese ambiente que tanto necesita y merece nuestro Arosa", prosigue el comunicado. "El sentimiento arlequinado no entiende de categorías ni de competiciones. La afición siempre ha estado ahí, en los buenos y en los malos momentos, acompañando al equipo y demostrando su compromiso cada día. Apoyar al Arosa no significa estar de acuerdo con todas sus decisiones. También creemos que defender al club es defender a su gente, a sus socios , a quienes lo siguen y lo sienten cada día. Por todo ello, queremos mostrar nuestra disconformidad con esta política de precios. Porque el Arosa es de todos y sin su gente no se entiende".

El último precedente en un partido de Copa ante un Primera División, hace tres años en el Arosa vs Valencia, los precios fueron idénticos para los no socios ( 50 euros la butaca en tribuna, 40 en preferencia y 25 en los fondos), en el caso de los abonados fueron de 25 euros en tribuna y 20 en preferencia, mientras que los socios con carnet especial accedieron gratis.