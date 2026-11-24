Media hora de que se abriese la taquilla, ya había colas en A Lomba esta tarde Mónica Ferreirós

El Arosa inició esta tarde la venta de entradas para el partido de Copa del Rey del próximo miércoles ante el Celta en A Lomba (17 horas), con colas en las oficinas del club desde primera hora de la tarde y una demanda bastante alta por parte de los seguidores celestes, cuyas peñas retiraron ya medio millar de localidades para los fondos del campo. El Arosa empieza a hacer caja en medio de un ambiente enrarecido con sus socios. El malestar se pudo palpar en las redes sociales y se confirmó con un comunicado que hizo público la Escuadra Arlequinada, la única peña oficial que tiene el club y que lleva años animando al equipo en los partidos tanto en casa como lejos de A Lomba.

El presidente Manolo Abalo se siente “decepcionado” con la postura de los socios. “Non entendo isto. A nosa intención e recadar cartos para reforzar ao equipo, intentar salvar a categoría e que o clube a final de temporada quede na mellor situación posible”. Abalo explica que “se só miráramos polos cartos xogaríamos en Balaídos, pero iso non é arosismo, queremos xogar na Lomba, polo pobo e a comarca”.

El mandatario no entiende ni comparte las críticas recibidas en las últimas horas. “Síntome mal, parece que estou aquí roubando, cando o que quero é o mellor para o Arosa. Temos os carnés baratos en comparación con outros equipos da categoría e os peñistas teñen un 15% de desconto. Por sorte tamén me chama moita xente para animarme”.

Abalo está contento con el ritmo al que empezó la venta y la previsión que maneja es de un lleno absoluto en A Lomba el próximo miércoles. Carcamás de A Illa “xa me pediron 300 entradas”, y esta misma tarde otra peña del Celta se llevó 200. De forma que los fondos, donde el Arosa estima unas 1.200 localidades en total, apuntan a estarán completos. Habrá que ver como evoluciona la venta en Preferencia y Tribuna. De todas formas, el presidente reconoce que "estamos mirando poder instalar unha supletoria por se quedamos sen sitio e poder ubicar aos xogadores da base”, una petición que ya trasladó al concejal de Deportes Carlos Coira.

El club espera que en las próximas horas está habilitada la compra de entradas online en su página web.

Afición de diferentes edades posan con las entradas para el Arosa vs Celta del próximo miércoles Mónica Ferreirós

Además de la taquilla, el Arosa recibirá una cantidad cercana a 35.000 euros, explica el presidente, por parte de la RFEF en concepto de derechos audiovisuales de la Copa del Rey de la temporada 2026/2027. Y es que el partido será retransmito en directo en la plataforma de pago Movistar.