Iago Aspas se despedirá de su útlima temporada de fútbol en A Lomba, donde hace décadas empezó a construir su leyenda en el Torneo Arousa F7 Gonzalo Salgado

Iñaki Martínez reconoce que medirse al Celta en Copa del Rey será una cita histórica: "Era uno de los rivales que queríamos, el que más cerca está y mueve mucha gente. Creo que va a ser un llenazo histórico". El mediapunta mexicano dice que "estamos ilusionados y vamos a intentar competir al máximo nivel para ponerles las cosas lo más difícil posible", reconociendo que no será nada fácil hacer la machada. "Es un equipo de Primera División, sabemos lo que eso conlleva, pero no puedo estar más feliz".

En la misma línea, el lateral Xandre, que se enfrentará al equipo que pertenece (está cedido por el Celta en el Arosa), comentó que "estamos moi contentos, a maior parte dos compañeiros queríamos ao Celta, somos moitos afeccionados no vestiario. Vai a ser un partido moi especial".

También Samu Santos tendrá enfrente a un club cuya camiseta defendió en Tercera RFEF en el equipo C hace unos años. "Estamos muy contentos, es un rival que lleva dos años seguidos en Europa League. Tengo amigos allí y va a ser un partido súper especial. Vamos a afrontarlo con la máxima ilusión posible y a intentar eliminarlos".