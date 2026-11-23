Aficionados del Celta este verano en el campo de A Lomba en el amistoso ante el Sporting de Gijón Mónica Ferreirós

Marco Garcés, director deportivo del Celta, valora de forma muy positiva el emparejamiento en Copa del Rey con el Arosa. "Es un rival de nuestro agrado, un equipo con el que tenemos una gran amistad y un equipo vecino".

Garcés recordó que el Celta tiene un vínculo importante con el Arosa, que incluye la cesión de jugadores, como es el caso de Xandre Fraga, al margen del convenio que les unió con la cantera, que posibilitó la presencia este mismo verano del club vigués en A Lomba para disputar un amistoso ante el Sporting de Gijón, situación que ya se había producido en el año 2024 contra el Vizela y en 2019 ante el Lille.

"Conocemos bien su campo, estamos acostumbrados porque vamos prácticamente una vez por año a jugar allí en pretemporada y creo que siempre es buena noticia visitar a los vecinos".