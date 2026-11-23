Gonza Fernández quería al Celta en Copa y el sorteo le sonrió Gonzalo Salgado

El entrenador del Arosa, Gonza Fernández, ya había mostrado sus preferencias por enfrentarse al Celta justo al final de la eliminatoria ante el Pontevedra. "Era el que quería a nivel personal".

Se reencontrará con excompañeros y amigos, como Iago Aspas, con el que compartió vestuario desde niño en A Madroa hasta la etapa juvenil, también en el Bouzas. Con Róber Fernández, segundo entrenador del equipo vigués, del que fue compañero en el Choco. Para el de Porriño será también un partido muy especial, ya que regresa al campo de A Lomba para medirse al club en el que colgó las botas.

Gonza también tendrá enfrente a Alberto Suárez, responsable de las acciones a balón parado en el cuerpo técnico de Claudio Giráldez, al que entrenó en el Choco.

"Será muy especial, vamos a intentar eliminarlos" Más información

"Es un premio para el club y para los jugadores vivir este partido. Esperemos que sea una fiesta para Vilagarcía, como dijo Pacheco, y sobre todo intentar competir de la mejor manera posible. Si ya fue un premio grande llegar hasta aquí, imagina si somos capaces de eliminar al Celta".

Gonza cree que ahora toca "disfrutar estos días" tras la suerte en el sorteo. "Lo que estamos viviendo se valora cuando pasan los años, creo que debemos disfrutarlo y vamos a intentar que el Celta lo pase mal aquí en A Lomba, aún sabiendo que es un gran equipo. Y pensar que podemos pasar".