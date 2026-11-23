La leyenda del Celta Iago Aspas volverá a jugar este verano en A Lomba, el campo que le despuntar cuando era un niño en el Torneo Arousa Fútbol 7 Mónica Ferreirós

El Arosa ha hecho público el precio de las entradas para el partido de Copa del Rey que el medirá al Celta en A Lomba la próxima semana. El partido, a falta de confirmación oficial, se jugará el miércoles día 2. Mañana martes las entradas comenzará a las 17 horas en las oficinas de A Lomba. El precio para los socios del club vilagarciano será de 25 euros, mientras que los socios sub 16 abonarán 15 euros. Desde el club anuncian que el día del partido no habrá entradas en taquilla a la venta para socios.

El precio para los no socios será de 50 euros en la grada de Tribuna, 40 en la de Preferencia y 25 euros en los Fondos. Los niños menores de 6 años (socios y no socios) acceden gratis al campo, "pero deberán retirar un suplemento para facilitar o control de aforo".

Ofrecieron un cambio de escenario

El Celta planteó al Arosa jugar la eliminatoria de la Copa del Rey en el estadio de Abanca Balaídos, al ser un recinto de mayor aforo, lo que permitiría al club vilagarciano aumentar la recaudación de taquilla, que le correspondería al actuar como local. La opción estuvo sobre la mesa y supuso todo un dilema para el presidente del Arosa. "A nivel económico sería moi positivo para o noso clube, pero tamén está en xogo o orgullo dun pobo", comenta, consciente de que el cambio de escenario sería "complexo" porque requería de autorización federativa.

A Lomba tiene un aforo de cinco mil personas, que podría ser aumentado con la instalación de alguna grada supletoria, mientras que en Balaídos entran más de 23.000, a la espera de llegar a 31.000 cuando se inaugure la nueva grada de Gol. Evidentemente Abalo es consciente de que el partido de Copa, de jugarse en Balaídos, no llenaría todas las butacas, "pero poderíanse xuntar unhas dez o quince mil persoas", cifras que superarían con creces la capacidad de A Lomba. "A diferencia económica sería moi importante, pero non é o único que valoramos porque xogar na Lomba é especial para a nosa afección e para Vilagarcía"