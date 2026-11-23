La reacción de los jugadores del Arosa tras conocer que recibirán al Celta en Copa del Rey Gonzalo Salgado

El Arosa se enfrentará al RC Celta en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, que se celebrará en la primera semana del mes de diciembre. Así lo deparó el sorteo celebrado esta mañana en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, que siguieron muy atentos desde las oficinas del club, en A Lomba, jugadores, técnicos y directivos del club arlequinado. Eran nueve los posibles rivales que le podían tocar al Arosa y finalmente cayó el RC Celta, una de las opciones preferidas por el club, ya que permitirá disfrutar de un ambientazo en A Lomba, hacer una gran taquilla y vivir otro derbi provincial en el torneo, al igual que sucedió en la anterior eliminatoria con el Pontevedra.

"Vamos a disfrutar, para nosotros esto es un premio y Vilagarcía tiene que ser una fiesta del fútbol", comentaba el capitán Carlos Pacheco en la retransmisión televisiva minutos antes del sorteo. "Entre los compañeros nos gustaría que fuese un gallego, pero cualquier Primera División será bienvenido". Tardó en salir la bola del Arosa, para entonces opciones también muy deseadas como Deportivo, Athletic y Villarreal ya tenían rival de Segunda RFEF asignado. El Celta, sin duda, era la más atractiva entre las que quedaban y cuando el exdelantero internacional Fernando Llorente leyó el nombre del RC Celta la reacción de los jugadores del Arosa fue de alegría desbordada. El capitán, con una sonrisa que tampoco se lo borraba a ninguno de sus compañeros, hizo las primeras valoraciones: "Estamos felices, era uno de los equipos preferidos".

Los jugadores del Arosa brindan tras el sorteo copero Gonzalo Salgado

Hace tres años por A Lomba ya pasaron Granada, que fue eliminado en los despachos por alineación indebida, y Valencia, que venció 0-1. Esta vez será el Celta y la intención del Arosa será la de volver a disfrutar de la mística del torneo, con el que guarda una especial relación a lo largo de sus ochenta años de historia, ya que lo disputa por decimosexta ocasión.

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En las próximas horas se conocerá el día exacto y el horario del partido. No será el jueves 3, ya que el Celta recibe en liga el sábado 5 al Barcelona. La opción del martes día 1 también es improbable porque el Celta juega este domingo ante el Villareral por lo que todo apunta al miércoles día 2. El Arosa tiene por tanto poco más de una semana por delante para realizar los preparativos. Empezando por asignar el precio y los puntos de venta de entradas y colocar gradas supletorias para aumentar la capacidad del estadio y lograr el mayor lleno en la historia de A Lomba.

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Un peculiar precedente

Será la segunda vez en la historia que el Celta visite en Copa del Rey en A Lomba al Arosa. El precedente ocurrió en noviembre de 1980, con empate 1-1 en la ida. Fue la única temporada en la que el club vigués militó en Segunda B, lo que no impidió que el campo vilagarciano se llenase, con recaudación récord hasta ese momento de 1.174.100 pesetas. García Barrio adelantó muy pronto en el marcador al Arosa, que en la primera eliminatoria había eliminado al Alondras, pero igualó el Celta en el minuto 83 con un tanto de Indio Paco.

La eliminatoria que se decidió en Balaídos, a penaltis y en dos días, ya que el partido, tras la prórroga, acabó en empate sin goles merced a la soberbia actuación del portero pontevedrés del Arosa César Pazos. Los penaltis se tuvieron que aplazar al día siguiente por la falta de iluminación artificial en el estadio, en plenas obras de remodelación para el Mundial 82. La tanda fue a puerta cerrada y los vigueses marcaron los cinco lanzamientos por medio de Andrés, Suso Samtomé, Adimir, Suárez y Culafic. Fallaron para el Arosa los dos últimos Milucho Alonso y Lezcano, después de que marcaran Tino, Javi Varela y Coira.