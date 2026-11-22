Diego Matute dribla a un jugador serbio en una acción del partido FFH Honduras

Los futbolistas vilagarcianos Diego y Yago Matute se estrenaron con derrota en el Mundial Sub 17 que se celebra en Qatar. Honduras cayó ante Serbia 2-0 en un partido bastante nivelado, en el que los europeos aprovecharon mejor sus ocasiones. Yago y Diego fueron titulares, compartiendo banda derecha en la selección catracha. El lateral del Arosa jugó la primera hora de partido y se retiró con 1-0, después de que marcase Samardzic al inicio de la segunda parte. El extremo del Celta fue cambiado en el minuto 74, ya cuando los serbios ganaban 2-0 tras anotar de nuevo el centrocampista del Hertha Berlin.

En el otro partido del grupo Colombia ganó 2-1 a Japón, por lo que Honduras necesita puntuar el martes en el duelo ante los colombianos (16.30 horas) para llegar a la última jornada de la fase de grupos, que le medirá a Japón, con opciones de seguir adelante en el Mundial, en el que España se estrenó con una contundente victoria ante China (5-0).

Para Yago y Diego, que esta misma semana hizo su debut con la selección absoluta, este Mundial Sub 17 es toda una experiencia deportiva y humana que contribuye a nutrir más si cabe su etapa formativa. El equipo de Yago, el Arosa juvenil, volvió a empatar esta jornada, esta vez en Vigo ante el Coruxo (1-1), por lo que se mantiene en la zona media alta de la tabla de la Liga Nacional, pero lejos de los puestos de ascenso.