Íñigo Pérez: "Se ha visto un partido de dos equipos de tú a tú"
El entrenador del filial del Eibar reconoce que le sorprendió que el Arosa les aguantase el ritmo alto. "Hemos acabado cansadísimos, también ellos"
"Fue un partido tremendamente competido. Entre dos equipos que hemos sido muy fuertes desde el principio hasta el final. La sensación es que es un empate muy trabajado por los dos y parece que ninguno se ha quedado satisfecho. Creo que se ha visto un partido de dos equipos de tú a tú", comentó el técnico del Eibar B, Íñigo Pérez.
"Creo que nos han penalizado mucho esos errores que hemos tenido, sobre todo el segundo penalti. Siempre íbamos hacia el empate o siempre un poco con el gancho, con la ansiedad de querer darle la vuelta. No hemos estado tan fluidos como otras veces, hemos tenido más ocasiones al final, pero creo que ellos han competido también muy bien y tenemos que valorar el punto".
Sobre el Arosa, Pérez comentó que "le han metido ritmo...nos han sujetado también a nosotros y nos han apretado. Y en este campo, además, no es fácil. Hemos acabado cansadísimos nosotros, también ellos. Creo que tienen un juego que les da para generar, tienen gente arriba buena. Yo creo que el Arosa irá hacia arriba, pero bueno al final esto es fútbol y cada partido dirá".