Gonza Fernández, que vio la amarilla en la segunda parte, protestó el primer gol del Eibar B Gonzalo Salgado

"Creo que hay dos partes muy diferentes. En la primera hicimos muy buen partido. Y la segunda me da la sensación de que nos hundieron demasiado, no fuimos capaces de salir y creo que jugaron mucho en nuestro campo", comentó Gonza al final del partido. "Sabíamos que ellos iban a tener un ritmo muy alto, por eso van ahí arriba. En la primera parte corrieron mucho, fueron a apretar alto y muchas veces salíamos y ellos daban la sensación de que no llegaban. En la segunda ya estaban más ajustados, y nosotros ya no éramos capaces de salir tan claro".

El entrenador local pone en valor el punto por el rival que había enfrente. "Me pareció un equipazo, maneja muchos registros, es físico, con balón por dentro tienen jugadores de nivel y por fuera también", por eso destaca que "hicimos muy buen partido. Nos faltó ese puntito más para poder ganar, pero valoramos el punto mucho",a diferencia del de la semana pasada en Astorga.

Empate justo y valioso ante un gran rival Más información

El Arosa está en descenso y le está costando sumar victorias, por diferentes causas, pero Gonza está tranquilo porque su equipo compite cada vez mejor. "Esto son treinta y cuatro jornadas. Evidentemente todos queremos ganar y todos queremos sumar de tres en tres, pero sabemos que el nivel de la liga es el que es y que nosotros ahora mismo, este año, peleamos por lo que peleamos. Estamos cerca. Me quedo con la imagen, con la evolución que transmite el equipo y que haciendo las cosas así, pues vas a ganar".