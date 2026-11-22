Rivea intenta cortar el avance del lateral Ferrés Gonzalo Salgado

Siete empates en doce partidos. El Arosa es el rey de las igualadas en el grupo I de Segunda RFEF. El cosechado ante el filial del Eibar en A Lomba es justo y valioso, pese a que los arlequinados se adelantaron hasta en dos ocasiones en la primera parte merced a sendos penaltis anotados por Jose Rivera. Pero enfrente tenían un muy buen equipo, que juega con un ritmo alto y está muy bien dotado técnicamente, por lo que apretó mucho y llevó al límite al cuadro local, demostrando su buena clasificación en la tabla.

El público local disfrutó de un buen partido en A Lomba Gonzalo Salgado

El 2-2 final parece insuficiente para los locales, dada su necesidad de triunfos y su situación clasificatoria, pero es un buen punto y contribuye a mantener una línea competitiva que sigue siendo ascendente en los dos últimos meses de liga.

Gonza Fernández introdujo varias novedades en el once, las más significativas en el centro de la defensa, con la entrada de Pacheco por Samu Santos, y en mediocampo, donde Concheiro acompañó a Mateo Arellano, iniciando Remeseiro en la mediapunta. El equipo local quiso hacerse fuerte en la zona ancha, mientras que el conjunto eibarrés también se estructuró con un 4-2-3-1, con la idea de llevar la iniciativa y jugar con la defensa adelantada.

A los cuatro minutos el Arosa generó la acción que originó el 1-0. Gabri Palmás se movió bien a la espalda del lateral derecho Ferrés y recibió el pase de Remeseiro. El moañés regateó al portero Bermejo, que le derribó en penalti. Lo lanzó Jose Rivera, marcando su primer gol en liga. Los de Gonza por delante a los cinco minutos de juego, el mejor inicio posible.

Rivera marcó los dos goles del Arosa desde el punto de penalti Gonzalo Salgado

El Eibar B pasó a dominar, con un ritmo alto con y sin balón, mientras que al Arosa le tocó organizarse para tapar espacios, buscando las transiciones rápidas como arma ofensiva, merced a la movilidad a la espalda de la defensa visitante de Maceira y Palmás, que esta vez jugó en la izquierda.

A los doce minutos llegó el 1-1, con polémica. El Eibar B consiguió atacar el balcón del área local, desde donde Zubiría se sacó un disparo abajo que tocó en un defensor y obligó a Chema a despejar con el cuerpo. El rechace salió bombeado al área pequeña. Carlos Lumbreras empujó claramente en falta a Pacheco antes de marcar de cabeza. El árbitro y el asistente obviaron la infracción, para enfado de la afición y los jugadores locales.

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Con el marcador nivelado, el Eibar B siguió igual, con muchos efectivos presionando en campo contrario, tratando de asfixiar el inicio del juego arlequinado. El Arosa tenía problemas para progresar, pero tampoco rifó el balón, por lo que consiguió que el partido se igualase, con más juego en la zona ancha que en las áreas.

Afición del Arosa en la grada de tribuna durante el partido Gonzalo Salgado

Y mediado el primer tiempo llegó la acción del segundo penalti. Se lió por completó el central visitante Gormaz, en un balón que presionó Rivera. El defensa armero llegó con mucha ventaja al balón y decidió hacer un autopase que leyó muy bien el delantero vilagarciano. El balón pasó a estar dividido en área, donde Gormaz cometió un segundo pecado de juventud al cargar a Rivera con excesiva fuerza. El árbitro castigó la acción con pena máxima. El propio Rivera volvió a transformar antes de la media hora de partido. Otra vez de zurda al lado derecho del portero Joseba Bermejo.

Por delante de nuevo, el Arosa mantuvo bastante controlado al filial, aunque en el minuto 37 el Eibar B tuvo una opción para empatar. Nació de una jugada a balón parado a favor de los locales. Atrapó el meta Bermejo y lanzó con la mano a campo contrario, en un gran pase, sobre la carrera de Zubiría, que pasó a Sotelo, cuyo disparo desde la frontal del área se perdió pegado al poste. De ahí el descanso el Arosa consiguió que no pasasen muchas cosas, cuidando el balón en campo propio.

Mateo Arellano realiza un pase durante el partido GonzaloSalgado

El paso por vestuario sirvió a los locales para realizar los ajustes pertinentes para seguir manteniendo a raya al filial armero, que en los primeros minutos de la segunda parte tuvo el balón en zonas muy alejadas del área de Chema. Su técnico, Íñigo Pérez, movió ficha en el minuto 53 al dar entrada al delantero asturiano Mario Fuente, segundo máximo artillero del equipo.

El Arosa mantuvo el control del juego desde su orden sin balón y fue el que estuvo más cerca del primer gol en la segunda parte. En el 55, en una acción de saque de banda. Disparó Rivera y repelió el portero Bermejo. Maceira, en área pequeña acarició el 3-1 en el rechace y también unos instantes después con un derechazo en carrera que envió a córner Bermejo. El partido se abrió, porque en la jugada siguiente Zubiría filtró un pase que dejó a Mario Fuente en el mano a mano con Chema. El delantero visitante se dejó caer tras driblar mal al portero y se llevó la amarilla por simular.

Tampoco señaló nada el árbitro en una caída de Lumbreras, dentro del área, en una acción en la que llegó tarde Arellano, por suerte para los locales esta vez. Llegaron entonces unos momentos de mucho acoso visitante, tras sus cambios, con el Arosa muy hundido. Y cayó el 2-2 en una muy buena acción de los guipuzcoanos por banda izquierda, mediada la segunda parte. Un dos contra uno, con centro templado desde línea de fondo del lateral Ortuzar y remate de cabeza a la red del central Gromaz, que ya estaba jugando de mediocentro y se desquitaba así de su error en el segundo penalti.

El Arosa es el rey del empate de la categoría Gonzalo Salgado

Gonza movió el banquillo, aportando más energía al ataque con la entrada de Iñaki en banda derecha por Rivera. El Eibar siguió en su vertiente más ofensiva, con bastantes efectivos por delante del balón, pero ahora con más dinamismo en el juego interior. Íker Otadui acarició el 2-3 con una diablada diagional que finalizó con un zurzado al palo largo. El balón no cogió portería, por poco. Gonza hizo su segunda ventana de cambios con la entrada de Martín Diz y Álex Rey, piernas frescas para el ataque.

El partido entró en el último cuarto de hora con todo abierto. El filial dedicido a atacar para ganar el partido, y el Arosa, ya con más problemas defensivos, a la espera de cazar una contra para poder llevárselo. Las tres últimas ocasiones fueron visitante, aunque no demasiado claras, por medio de Zubiría, Garcés y Mario Fuente. Después de 94 minutos de bonita batalla entre dos equipos que mostraron un muy buen nivel físico, el partido llegó a su fin con un punto que supo a poco a ambos. Pero lo cierto es que fue justo porque ninguno mereció perder.

Morante estuvo muy bien en la salida de balón a pesar de jugar en el perfil izquierdo Gonzalo Salgado

El Arosa repetirá en A Lomba la próxima jornada. El sábado a las 17 horas ante el filial del Oviedo, debido a que unos días después tendrá que jugar la Copa del Rey, cuyo rival de Primera División conocerá hoy en el sorteo que se celebra a las 12.30 horas.

Arosa 2-2 Eibar B Arosa: Chema; Xandre, Pacheco, Morante, Hugo Torres; Mateo Arellano, Concheiro (Martín Diz, min. 74); Rivera (Iñaki, min. 66), Remeseiro, Gabri Palmás (Coira, min. 89); Maceira (Álex Rey, min. 74).

Eibar B: Joseba Bermejo; Ferrés (Garcés, min. 88), Herranz, Gromaz, Haritz Ortuzar; Santolaya (Bernal, min. 66), Óscar (Astarloa, min, 66); Zubiría, Íker Otadui, Sotelo (Mario Fuente, min. 53); Carlos Lumbreras (Rastri, min. 88).

Goles: 1-0 Rivera, de penalti (min. 5); 1-1 Carlos Lumbreras (min. 12); 2-1 Rivera, de penalti (min. 28): 2-2 Gromaz (min. 67).

Árbitro: Jesús María Martínez (Cantabria). Amarilla a Hugo Torres y Palmás por los locales y a Óscar y Mario Fuente por los visitantes.

Incidencias: Jornada 12 de Segunda RFEF. A Lomba. 800 espectadores.