El asturiano Mateo Arellano se presume como un fijo en el centro del campo del Arosa esta tarde ante el filial del Eibar, que ocupa la tercera plaza Mónica Ferreirós

El Arosa regresa esta tarde a A Lomba para recibir a partir de las 17 horas al filial del Eibar en la 12ª jornada de liga de Segunda RFEF. Llega a Vilagarcía el tercer clasificado, un duro hueso que roer para los vilagarcianos, que están deseosos de hincarle el diente para resarcirse de los dos últimos resultados adversos ante Compostela (1-2) y Astorga (1-1), en partidos en los que hicieron méritos suficientes para ganar.

Con la confianza que le otorga las sensaciones de juego y el caudal de oportunidades de gol generadas las últimas semanas, el Arosa tratará de sumar su segunda victoria en liga con el apoyo de su gente.

Gonza tiene las bajas de Pedro y Mario García, además de Hugo García, que cumplirá su segundo y último partido de sanción. “Tenemos ganar de volver a jugar en casa, con nuestra afición, y trata de sacar los tres puntos”, comenta el técnico. “Sabemos que va a ser un partido complicado por la entidad del rival, es un filial con mucho ritmo y muy buenas individualidades”. El Eibar B es el tercero de los cinco filiales a los que tiene que medir el Arosa en la primera vuelta. Hasta ahora ha tenido suerte dispar contra este tipo de rivales. En Lezama consiguió empatar ante el Basconia al nivelar dos golees en contra en los últimos minutos, y ante el Alavés B en A Lomba cayó 2-5 en un partido en el que también demostró capacidad de reacción, al equilibrar otro 0-2 en contra, aunque la fragilidad en la defensa del área le condenó en la segunda parte. Ambos partidos fueron en el primer mes de liga y desde entonces el Arosa es claramente otro. Ha elevado sus prestaciones competitivas, sumando 7 puntos en las 7 últimas jornadas, a pesar de que estos registros no le han hecho justicia a sus merecimientos.

“Lo importante es igualarles el ritmo”, apunta Gonza Fernández, que también habla de “concentración” e “intensidad” como otros aspectos clave esta tarde. “Queremos ser nosotros mismos y hacer lo que hacemos bien, que son muchas cosas. Ceeo que eso les va a incomodar y nos va a acercar a la victoria”, comenta el entrenador arlequinado.

En los visitantes, el joven técnico Iñigo Pérez, que tiene cuatro años menos que Gonza, sabe que la situación del Arosa puede cambiar con el paso de las jornadas, algo que también vienen comentando otros técnicos de la categoría. “Me parece un buen equipo. Tiene criterio a la hora de jugar, buena gente por dentro, unas bandas de mucho nivel y delanteros con juego y goles. Es completo. Al mirar la clasificación puedes esperarte un equipo con menos recursos, pero para nada”.

El filial armero empezó la liga con derrota en Oviedo (2-1), después encadenó cuatro victorias seguidas (ante Gimnástica, Ourense, Compostela y Rayo Cantabria), y está siendo bastante regular. Venció a Bergantiños (3-2) y Astorga (4-1), empató con el Baskonia (1-1) y a domicilio, igualó en Portugalete (0-0) y perdió en Vitoria con el Alavés B en un partido sumamete equilibrado (2-1).

El Eibar B es un filial con una media de edad de 21,6 años, con jugadores que están en dinámica del primer equipo de Segunda División como el portero Joseba Bermejo, el central Haritz Ortuzar, el mediocentro Oier Llorente y los delanteros Íker Zubiría y Carlos Lumbreras, que son dos de los tres máximos goleadores del equipo, con 3 y 5 goles respectivamente. El otro es el asturiano Mario Fuente, formado en la cantera del Oviedo y que fue compañero de Samu Santos y Jose Rivera en el Celta C. Ha marcado 4 goles. En total el Eibar B lleva 20, tres más que el Arosa, por lo que es el tercer máximo realizador del grupo, sólo superado por Alavés B y Bergantiños, que llevan 24.

Arbitra el colegiado cántabro Jesús María Martinez Ortiz en el que será su cuarto partido en Segunda RFEF, categoría a la que ascendió este año. Se espera que la incesante lluvia de los últimos días se tome un respiro a lo largo del día de hoy.