fútbol copa del rey el arosa elimina al pontevedra y pasa a la siguiente ronda Gonzalo Salgado

El Arosa se enfrentará a un equipo de Primera División en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. La RFEF hizo públicos los condicionantes del sorteo que se celebrará el lunes a las 12:30 horas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, estableciendo dos grupos de distribución geográfica norte y sur, con 36 equipos en el primero de ellos y 20 en el otro. Los emparejamientos quedan condicionados por enfrentamientos, siempre que sea posible, entre equipos de inferior y superior categoría. Así las cosas, el Arosa ya sabe el abanico de nueve equipos de Primera División que le puede caer en suerte el lunes.

El vilagarciano es uno de los 9 clubes de Segunda RFEF que estarán en el bombo. En el grupo sur sólo figura el Atlético Paso canario, el resto forman parte del norte: Arosa, Gimnástica de Torrevalega, Numancia, Real Ávila, Sestao, Portugalete, Amorebieta y Reus. Para estos 8 equipos hay 9 de Primera División: Celta, Deportivo, Racing de Santander, Alavés, Osasuna, Athletic Club de Bilbao, Rayo Vallecano, Getafe y Villarreal. Uno de ellos será el que visite el campo de A Lomba la primera semana del mes de diciembre.

El Arosa tiene asegurado por tanto medirse a un Primera, pero las opciones de que le toque el Celta o el Deportivo, algunas de las más deseadas por el club por lo que supondría en cuanto a taquilla por movilización de aficionados visitantes, se reduce respecto a lo que cabría esperar a priori. Son de un 11,11%, el mismo porcentaje que el resto de rivales.

De los posibles rivales, sólo hay dos que nunca han visitado al Arosa en partido oficial en Vilagarcía, son el Athletic Club y el Rayo Vallecano. El resto, sobre todo en la propia competición copera, ya pasaron por A Lomba en los ochenta años de historia del club de la capital arousana. El Celta lo hizo en noviembre de 1980, con empate 1-1 en la ida. Fue una recordada eliminatoria que se decidió en Balaídos, a penaltis y en dos días, ya que tras la prórroga se tuvo que aplazar el lanzamiento al día siguiente por la falta de iluminación artificial en el estadio, en plenas obras de remodelación para el Mundial 82.

Al año siguiente, en octubre de 1981, fue el Deportivo el que se cruzó en la Copa del Rey con el Arosa en A Lomba, también con empate 1-1, cayendo la eliminatoria en favor de los coruñeses en la vuelta en Riazor (2-1). El Osasuna jugó Copa del Rey en Vilagarcía en noviembre de 1983, estando en este caso en Primera División, aunque los navarros ya habían pasado por A Lomba en la única temporada del Arosa en Segunda División en abril de 1950. En el caso del Villarreal fue en septiembre de 1993 cuando jugó la ida de Copa del Rey en A Lomba (0-1), con empate en la vuelta (0-0). Los castellonenses estaban entonces en Segunda A.

En el caso del Racing de Santander, visitó A Lomba en Segunda División en septiembre de 1949, mientras que Alavés y Getafe lo hicieron también en liga, pero en Segunda B. Los vitorianos durante tres temporadas mediada la década de los ochenta (1983-1984, 1984-1985 y 1985-1986). Y los madrileños en dos ocasiones (1989-1990 y 1993-1994).