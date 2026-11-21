Deportivo y Athletic son los rivales deseados por la mayoría de futbolistas del Arosa para el sorteo de Copa del Rey del lunes. Hasta siete jugadores arlequinados muestran su preferencia por el Dépor, ya que en algunos casos tienen pasado en la cantera herculina, como Remeseiro, Lombao, Lucas Castro o Concheiro.

Otros siete futbolistas se decantan por la opción del Athletic Club, que no se ha enfrentado nunca en su historia al Arosa. Jugadores como Iñaki, los porteros Chema y Antón Pérez, que tendrían la posibilidad de enfrentarse a Unai Simín, campeón del mundo y Trofeo Yashin, o Samu Santos son algunos de los que se decantan por los bilbaínos. Otros de los posibles rivales que gustan en la plantilla son el Celta, al que desean Gabri Palmás, Morante y Álex Rey, y el Villarreal, la opción que le gustaría a Hugo García y Mateo Arellano, quien también apunta al Athletic.

El lunes a mediodía se conocerá el rival. Será seguro un equipo de Primera División. Además de estos cuatro que cotizan al alza dentro de los gustos de la plantilla del Arosa, están también Racing de Santander, Getafe, Alavés, Osasuna y Rayo Vallecano.