Iñigo Pérez lleva una década en la estructura de cantera del Eibar y cumple su cuarta temporada al frente del filial

El Arosa recibe el domingo en A Lomba al filial del Eibar, que llega ubicado en la tercera plaza con 21 puntos, 12 más que los arlequinados. El armero es el tercer equipo más joven de la categoría, con una media de edad de 21,6 años, sólo rebajada por el Baskonia (segundo filial del Athletic) con 19,3 y por el Real Oviedo Vetusta (20,8). Todos los futbolista de la plantilla del Eibar son sub 23.

Continúan una decena de jugadores del equipo que fue noveno la pasada temporada en el grupo II de Segunda RFEF, a los que se han sumado varios del Eibar C, entre los que figura el delantero asturiano Mario Fuente, excompañero de Samu Santos y Jose Rivera en el Celta C hace unos años. En cuanto a fichajes, llegaron el delantero Carlos Lumbreras (Osasuna Promesas), que ya fue convocado con el primer equipo en Segunda División y le avalan 60 partidos en Primera RFEF, Íker Otadui (UD Logronés), Hugo Rastrilla ( Burgos CF Promesas) y Unai Garcés (Basconia).

El filial guipuzcoano también cuenta con un técnico muy joven, Iñigo Pérez (35 años), que cumple su cuarta temporada al frente del Eibar B y una década ya en la estructura de cantera del club. El entrenador de Ermua ascendió al filial como campeón a Segunda RFEF y al año siguiente lo clasificó para el play-off tras ser tercero. Este curso vuelve a estar arriba. "Cada año el 40 o 50% de la plantilla suele ir cambiando en el filial, algunos cumplen la etapa sub 23, otros se marchan cedidos a Primera RFEF y después llegan los del segundo filial, es el proceso natural", explica Iñigo. Y es que el Eibar cuenta con una estructura bien montada e ideada, de ahí que la cantera tenga presencia, espacio e importancia en el primer equipo. "Contar con un segundo filial es importante para quemar etapas y nos permite tener un mayor volumen de jugadores".

En el primer filial son varios los futbolistas que entrenan por la semana a las órdenes de Jokin Aranbarri, que tiene al Eibar en la zona alta peleando por el ascenso a Primera División. Son los casos del portero Joseba Bermejo, el citado Carlos Lumbreras, que el máximo goleador con 5 tantos, o el central Haritz Ortuzar, el mediocentro Oier Llorente y delantero Íker Zubiría, que jugaron la primera eliminatoria de Copa del Rey contra el Pamplona (0-3).

Prestar este servicio ascendente es la razón de ser del filial. "Una vez que ascendimos a esta categoría siempre tuvimos la intención de manternos en ella porque exige mucho a los futbolistas en formación", reconoce el técnico. "El objetivo es que los jugadores vayan dando pasos, que el día a día sea bueno y que aprendan a competir en diferentes contextos". De forma que la mira está puesta en la evolución de los futbolistas. Pero eso no quita que el equipo compita con la intención de estar lo más arriba posible.

El ermuense Iñigo Pérez dirige una plantilla que tiene una media de edad de 21,8 años Eibar

Aunque empezó la liga con derrota en Oviedo (2-1), después encadenó cuatro victorias seguidas (ante Gimnástica, Ourense, Compostela y Rayo Cantabria), y está siendo bastante regular. En la nueva ciudad deportiva de Areitio, cuya construcción ha sido un punto de inflexión para el crecimiento del club, venció a Bergantiños (3-2) y Astorga (4-1), y empató con el Baskonia (1-1). A domicilio, empató en Portugalete (0-0) y perdió en Vitoria con el Alavés B (2-1). "El nivel medio de la liga es alto", explica Iñigo Pérez. "Hay muchos equipos con buen puntaje. El año pasado en el grupo en el que estábamos había dos equipos de mucha envergadura, UD Logronés y Real Unión. En esta liga no hay ese perfil de equipos que marquen tanto el ritmo, pero hay muchos de nivel medio alto".

Iñigo, que sonó esta verano para entrenar al Racing de Ferrol, explica que el Eibar B está mejorando en cuanto a madurez a la hora de competir. "Este año hemos dado un paso adelante, somo más competitivos y serios. Sabemos que hay momentos en los que no toca hacer ciertas cosas. Seguimos siendo un equipo joven y en ciertos aspectos no nos podemos comparar a otros con jugadores más hechos".

Respecto al Arosa, desde Eibar ven al equipo de Gonza "con muchos recursos" pese a su situación clasificatoria actual. "Me parece un buen equipo. Tiene criterio a la hora de jugar, buena gente por dentro, unas bandas de mucho nivel y delanteros con juego y goles. Es completo. Al mirar la clasificación puedes esperarte un equipo con menos recursos, pero para nada". Iñigo tiene bien estudiado al rival. "Sin balón, cuando se juntan, también es difícil hacerles daño".

Preguntado por si espera un partido de ritmo alto con balón o mucho duelo, el entrenador ermuense apunta a qué dependerá de como aguante el campo ante toda la lluvia que está cayendo estos días. "Creo que el equipo lleve la inciativa tendrá ventaja, nuestra intención es darle ritmo al partido para tratar de llevar el peso, aunque sabemos que tendremos que adaptarnos a ellos y habrá momentos que tendremos que juntarnos porque el Arosa nos obligará".

El duelo ante el Eibar B será el primero de los tres consecutivos que jugará el Arosa en apenas once días en A Lomba, por lo que habrá que ver como resiste el campo.

El Arosa vs Eibar del año 1988

Será la primera vez que el filial del Eibar visite Vilagarcía. El único precedente entre ambos clubes fue en la temporada 1987-1988 en Segunda B. El primer equipo del Eibar se proclamó campeón de liga y ascendió a Segunda A, ya con el mítico portero Garmendia en sus filas. En el partido de ida en Ipurúa el Arosa perdió 4-1 y el único gol visitante lo marcó Carolo. En A Lomba, Arosa y Eibar empataron 1-1. Por los locales jugaron Lele, Sindo, Casal (Barrio, min. 71), Lago, Modesto, Ney, Emilio, Moncho Días, Javi, Carolo y Manolo Bugallo (Luis Alberto, min. 85). El gol local lo hizo el cambadés Modesto Martínez en el minuto 81, pero en el 86 igualó Gómez de Segura.

La temporada 1987-1988 no fue nada fácil para la plantilla del Arosa por los problemas económicos, pero lograron la permanencia Arosa SC

Con Félix Carnero en el banquillo, el Arosa consiguió salvarse en una temporada marcada por los problemas económicos, que estuvieron a punto de hacer desaparecer el club. Hubo atrasos en los pagos, encierros, dimisión de la directiva y la campaña "Salvemos al Arosa" que impulsó el periodista Felipe Suárez y con la que se recaudaron más de seis millones de pesetas. Finalmente el club logró salir a flote.