El Arosa jugará tres partidos seguidos en casa en lun plazo de doce días Gonzalo Salgado

El Arosa adelanta al sábado día 28 de noviembre el partido de la 13ª jornada de liga de Segunda RFEF que le medirá en A Lomba al Oviedo Vestusta. Será el segundo de los tres compromisos consecutivos que el equipo de Gonza dispute en Vilagarcía, en un ciclo que abre este domingo a las 17 horas ante el Eibar B. Al día siguiente, el lunes 23, conocerá a su rival de la segunda eliminatoria de Copa del Rey, que se disputa la primera semana de diciembre, días martes 1, miércoles 2 y jueves 3, de ahí la necesidad de adelantar el compromiso liguero al sábado 28 a las 18.30 horas.

En función del rival que le toque al Arosa el lunes, será un equipo de Primera o Segunda División, se establecerá el día en que juegue la Copa, teniendo en cuenta los compromisos ya fijados del fútbol profesional para el fin de semana del 4, 5 y 6 de diciembre.