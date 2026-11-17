Maceira marcó el gol del Arosa en Astorga y ya lleva cinco en liga, igualando a Álex Rey Adrián Rodríguez - RNX Foto

Tratando de digerir el mal sabor de boca que dejó el partido del sábado en Astorga, donde al Arosa se le escapó la victoria en la última jugada del partido en un penalti lanzado por Álex Rey que detuvo el portero Pablo Sanz, el equipo de Gonza se enfoca en el partido del domingo ante el Eibar B (17 horas) en A Lomba, que abre un ciclo de tres compromisos consecutivos en casa. El calendario de liga le depara al Arosa dos jornadas seguidas ante su afición para despedir el mes de noviembre. Y es que en dos semanas visitará Vilagarcía el filial del Oviedo en el mismo horario. Dos rivales que están en la parte alta, luchando por el play-off. El Eibar B es tercero y los asturianos sextos.

El Arosa sigue en descenso, con 9 puntos, y a sólo 3 de los puestos de salvación que ocupa el Gernika. Ambos son los reyes del empate (6). A los arlequinados se les están resistiendo las victorias, para las que están acumulando méritos, como se vio en los dos útlimos partidos. A pesar del potencial, la calidad y el talento del Eibar B, en el Arosa ven el partido del domingo como una oportunidad de sumar la ansiada segunda victoria y que la fortuna esta vez no les dé la espalda. Tras un mal primer mes de liga, en el que el equipo no se adaptó a la categoría y encajó muchos goles, el Arosa le ha tomado el pulso a la competición. El partido en O Couto fue el punto de inflexión. Desde entonces los números del equipo no son de descenso (11º con 7 puntos en 7 partidos), aunque no están haciendo justicia a su juego, que está siendo mejor que sus resultados.

A Lomba estra en escena los tres siguientes partidos, contando la Copa del Rey, ya que tras recibir al Oviedo Vetusta, el Arosa jugará la primera semana de diciembre la segunda eliminatoria del torneo del KO, también en casa.

Pendientes de la Copa

El abanico de posibles rivales de Copa del Rey, en el sorteo que se celebra el próximo lunes (día 23), será más amplio del inicialmente esperado para el Arosa. Y es que se prevé que la RFEF reduzca de cuatro a dos los grupos de distribución geográfica que utilizó en la primera eliminatoria para acotar los emparejamientos por criterios de proximidad geográfica. El Arosa estuvo encuadrado en el primer sorteo ante rivales de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León, de los que ya se conocen los 14 equipos clasificados para la segunda ronda. Son Celta, Deportivo y Racing de Santander de Primera División; Burgos, Valladolid y Sporting de Gijón de Segunda; Mirandés, Leonesa, Zamora y Ponferradina de Primera RFEF; y Numancia, Ávila, Gimnástica de Torrelavega y el propio Arosa de Segunda RFEF.

Esta semana se completarán todos los partidos aplazados de la primera eliminatoria. Será entonces cuando la Federación haga pública la circular de distribución de los grupos para el sorteo de la segunda, en la que entrarán en liza un total de 56 equipos. Si este reagrupamiento se produce con los del segundo bombo del primer sorteo, todos ellos de la zona norte el país (País Vasco, La RioJa, Aragón y Cataluña), el Arosa ampliará la lista de posibles rivales del fútbol profesional a equipos como Osasuna, Athletic de Bilbao, Alavés, Andorra, Eibar y Girona, a la espera de ver si pasa también el Sabadell.

El Sestao, semifinalista de Copa REFF, tiene asegurado su enfrentamiento contra un Primera División. A partir de ahí hay cinco equipos de Segunda RFEF clasificados, los citados Numancia, Ávila, Gimnástica de Torrelavega y Arosa, y el Amorebieta. Esta semana la lista puede aumentar, ya que el Utebo recibe al Sabadell, el Portugalete al Real Unión y el Reus al Barakaldo. Al Arosa le interesa que los tres queden eliminados, ya que esto le garantizaría medirse a un Primera División si la RFEF reoderna el ámbito de distrubición geográtfica como previsiblemente se presume. De esa forma, los posibles rivales del Arosa se acotarían a Celta, Deportivo, Racing de Santander, Athletic de Bilbao, Osasuna y Alavés. Es una cuestión muy importante para las arcas del club y su propio futuro en Segunda RFEF, ya que el aumento de ingresos le permitiría ir con más músculo financiero al mercado de invierno.