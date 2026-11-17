Diego Matute se ejercita en el Al-Sadaqua Walsalam Stadium antes del partido da

El joven futbolista vilagarciano Diego Matute debutó oficialmente con la Selección Absoluta de Honduras en la victoria esta tarde por 0-2 en el Al-Sadaqua Walsalam Stadium ante Kuwait. El atacante del Celta de 17 años saltó al campo en el minuto 88, luciendo el dorsal 13, en sustitución de Alex Güity, pudiendo disfrutar así de su primera incursión con la selección catracha que dirige el exportero internacional de Atlético de Madrid y RC Deportivo, entre otros, José Molina.

Diego llevaba varios días en Oriente Medio con Honduras, realizando sesiones de entrenamiento y participando en esta concentración. Estuvo en el banquillo el viernes en el amistoso ante Emiratos Árabes Unidos, saldado con derrota por 3-1. Esta tarde ante Kuwait tuvo la oportunidad de realizar su estreno internacional, justo antes de unirse a su hermano Yago en la selección sub 17 que va a disputar el Campeonato del Mundo en Qatar, que comienza este jueves.

Diego Matute se estrenó en Kuwait con la absoluta de Honduras Fútbol360hn

Ambos fueron reclutados las últimas semanas, participando en una concentración que tuvo lugar en Madrid con la Sub 17. Fue allí donde Diego llamó mucho la atención de los responsables de Honduras, que llevan tiempo siguiéndolo de cerca en el Celta juvenil, por lo que lo incluyeron ya en dinámica de la selección absoluta, junto a futbolistas como Luis Palma (Lech Poznan), Denil Maldonado (Rubin Kazan), o los goleadores ante Kuwait Dereck Moncada (Lugano) y Josehp Rosales (Austin).

Sin tiempo para diregir este estreno internacional, Diego se incorpora a la Sub 17 para preparar ya el primer partido del Mundial, que será el sábado ante Serbia. El martes 24 Honduras Sub 17 se medirá a Colombia y cerrará la fase de grupos ante Japón el viernes 27. Yago disputó dos partidos preparatorios los últimos días en Qatar, en la victoria de la selección que dirige Merling Paz por 2-1 ante China, el futbolista juvenil del Arosa marcó el primer gol de su selección en el minuto 65. Además también participó en el empate 2-2 ante los anfitriones de Qatar.

Yago Matute también luce el dorsal 13 con la selección hondureña sub 17 da

Los gemelos Yago y Diego Matute harán historia para el fútbol arousano al tomar parte en este Mundial, en el que participan un total de 48 selecciones, entre ellas España.