Edgar causa baja en el Arosa y ficha por el Lalín

Edgar sólo disputó 45 minutos en lo que va de temporada en el Arosa Arosa SC

Primer movimiento en la plantilla del Arosa. El central lucense Edgar Redondo causa baja y se marcha al Lalín, de Tercera RFEF, lo que resta de temporada. Con tan sólo 45 minutos de juego en lo que va de campaña con el club arlequinado, el defensa de 29 años ha tomado la decisión de desvincularse del Arosa para bajar un peldaño y tener la continuidad deseada en el Lalín, un recién ascendido que está en puestos de play-off tras las primeras once jornadas de liga.

Edgar llegó la pasada temporada a Vilagarcía procedente del Vilalbés y fue un jugador importante en cuanto a protagonismo para lograr el ascenso. Participó en un total de 25 partidos de liga, 20 de ellos como titular, acumulando más de 1.700 minutos en el centro de la zaga, aunque también llegó a actuar de lateral izquierdo e incluso de mediocentro defensivo de forma puntual.

Esta temporada la empezó con problemas físicos y una vez recuperado de la lesión apenas entró en los planes del cuerpo técnico, ya que sólo participó 45 minutos en el partido en A Lomba ante el Alavés B en la cuarta jornada. Dadas las circunstancias, su salida es comprensible y también se produce por motivos personales tras su reciente paternidad, ya que regresará a su casa en Lugo y desde allí se desplazará a Lalín durante la semana.

Edgar se marcha con un ascenso, el título de campeón de Tercera y el cariño de la afición, liberando una ficha sénior en la plantilla, que permitirá al club ir al mercado de invierno en enero para reforzar la defensa. Y es que la intención del Arosa es esa, mejorar el nivel de la plantilla en la próxima ventaja de fichajes para tratar de quedarse en la categoría.

Edgar causa baja en el Arosa y jugará en el Lalín lo que resta de temporada Gonzalo Salgado

El central lucense se despidió con palabras de agradecimiento hacia el cuerpo técnico, compañeros, directivos y afición, También se acordó de los empleados del club y del fútbol base. "Mi salida responde a motivos personales y a una decisión que no ha sido nada fácil, pero que considero necesaria en este momento de mi vida", explica. "El Arosa y Vilagarcía han sido mucho más que fútbol. Aquí hemos vivido una etapa muy especial de nuestra vida, hemos creado recuerdos que nos acompañarán siempre y, sobre todo, aquí nació nuestra hija. Por eso, esta ciudad y este club siempre tendrán un lugar muy especial en nuestro corazón".

A pesar de la marcha de Edgar y las bajas por lesión en estos momentos de Pedro y Mario García, el técnico Gonza Fernández sigue contando con número, 21 futbolistas, por lo que no ve trastocados los planes que viene ideando las últimas semanas. Carlos Torrado, Xandre y Hugo Torres están repartiéndose minutos en los laterales, mientras que Morante y Samu Santos son la pareja de centrales titular, con Pacheco en la recámara y los mediocentros Hugo García y Mateo Arellano también como alternativas cuando hay bajas en eje de la zaga. Y así seguirá maniobrando Gonza a la espera de que llegue algún refuerzo en enero, una vez que se abra el mercado de fichajes.