Volver con un sabor dulce de Astorga, reto conjunto del Arosa y su afición

Gonza Fernández da instrucciones a Mateo Arellano durante el último partido de liga ante el Compostela en A Lomba Gonzalo Salgado

El Arosa visita esta tarde en el campo de La Eragudina (16.30 horas) al Atlético Astorga en la decimoprimera jornada de lIga de Segunda REFF. Se enfrentan dos equipos que están en descenso, separados por un único puntos, por lo que es clave para ambos.

Los arlequinados viajan con las bajas de Mario García, Pedro, Edgar y un Hugo García al que le han caído dos partidos de sanción por la roja que vio el domingo en el banquillo ante el Compostela. La semana de entrenamientos fue “buena”, ya que el Arosa pasó página de la inmerecida derrota en el derbi ante el Compostela y ya está preparado “para competir lo mejor posible”, explica Gonza Fernánez, que sobre el Astorga destaca que “en casa se hace muy fuerte”, con futbolistas muy rápidos en ataque. Sobresale el gaditano Jesús Hoyos, ex del Izarra, que es el máximo goleador del equipo con 5 tantos.

El Astorga perdió sus cinco partidos a domicilio, por lo que todos sus puntos los hizo en el campo de La Eragudina, de hierba natural y en buen estado. Ganó al Marino (3-0) y al Ourense CF (4-0), empató con el Gernika (1-1) y sus derrotas fueron por la mínima (0-1) ante Portugalete y Amorebieta. “A nivel defensivo es un equipo que se junta bien y son muy peligrosos en transición”. Gonza sabe que el Astorga es mucho más incisivo como local, por lo que considera importante “jugar lejos de nuestro área”.

Joselu Lago: "A medida que pasen las jornadas el Arosa estará más arriba" Más información

Aunque la clasificación dice que los leonesas son penúltimos, lo cierto es que como locales son un equipo muy combativo. “Están ordenados, conceden poco y en el momento que te expones, si no están bien, te pueden hacer daño con las transiciones”.

El técnico del Arosa quiere que sus jugadores se adapten “rápido” al contexto y mantengan la línea de juego de las últimas semanas, en la que “cada vez hacemos más cosas bien con balón”. Gonza habla de “partido importante”, al medirse a un rival directo en estos momentos. “Nuestra realidad es que si no hacemos las cosas bien vamos a estar lejos de ganar. Lo que quiero es que el equipo esté concentrado, compita y haga las cosas que entrena”.

En los dos últimos encuentros el Arosa encajó cinco goles, aunque el técnico de Oia no considera que su equipo haya dado un paso atrás en el aspecto defensivo. “Antes nos generaban ocasiones más claras, ahora no son tan claras, creo que es algo puntual porque da la sensación que el equipo compite mejor y durante mucho más tiempo y es superior a los rivales en cuanto a ocasiones”. De ahí que la línea de juego que lleva marcando el Arosa los dos últimos meses sea su mejor aval para confiar en que la victoria está cerca.

La expedición viaja en el día y almorzará en Ponferrada. Gonza no quiere que las horas en autobús (unas cuatro) sirvan de una excusa y habla de “entrar bien al partido, que va a ser importante”. De Vilagarcía el equipo no saldrá sólo, le acompaña otro autobús con aficionados, con la Peña Escuadra Arlequinada a la cabeza para animar durante todo el partido. Es una ventaja competitiva que jugadores y técnicos valoran y agradecen. “Eso demuestra que la afición ve la imagen y el esfuerzo del equipo. Para nosotros es muy importante que estén allí y se hagan notar, como en todos los campos a los que van. Los jugadores lo aprecian y les agradecemos el esfuerzo que hacen. Nos dan ese grado de motivación y responsabilidad para tratar de hacer las cosas bien y pelear por una victoria, y así puedan regresar contentos”, manifestó el entrenador, que alcanzará hoy los 50 partidos oficiales con el Arosa.

Mateo Arellano: "Estoy gratamente sorprendido con nuestra afición"

El asturiano Mateo Arellano, que esta misma semana se incorporó al cuerpo técnico del equipo juvenil del Arosa junto al entrenador Adrián Tobío, regresa a un campo que visitó la temporada con el Lealtad. “Por lo que estamos viendo en los últimos partidos la clave va ser los que pase en las áreas y tenemos que mejorar en eso”. Mateo cree que el Arosa está en clara mejoría. “La clasificación dice que no está siendo un buen año, pero hay bases para pensar que no va a ser así”. El centrocampista explica que “tanto las sensaciones como el juego ha cambiado, nos estamos asentando y sólo nos falta dar un paso adelante en cuanto a resultados”.

Arellano elogia el esfuerzo y el apoyo de la afición del Arosa, algo que le llama la atención en estos primeros meses en Vilagarcía. “No me esperaba este nivel de la afición, el ambiente que hay en A Lomba es espectacular y además cuando jugamos fuera también vienen, estoy encantado y gratamente sorprendido”. Esta tarde en Astorga, equipo y seguidores tirarán juntos del carro arlequinado para tratar de sumar la segunda victoria en liga, la primera a domicilio