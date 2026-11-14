Otra dosis de crueldad futbolística

Xandre trata de cortar el avance de un jugador del Astorga Juan Acha

El Arosa tuvo en el minuto 96 la ocasión de sumar su primera victoria a domicilio, pero Pablo Sanz detuvo el penalti de Álex Rey y el partido acabó en empate. Jorge Maceira había igualado tras el descanso el gol de Gabri para un conjunto arlequinado que buscó la remontada hasta el final. El punto no permite a los hombres de Gonza Fernández salir del descenso, aunque al menos conservan el punto de ventaja que ya tenían sobre el Atlético Astorga, un rival directo en la pelea por la permanencia.

Fue otra dosis de crueldad para los arlequinados, tras lo sucedido la semana pasada en A Lomba ante el Compostela. Este vez la película fue más dolorosa, por la superioridad en el juego y el número de ocasiones, y sobre todo por el epílogo con la pena máxima que lanzó bien Álex Rey, con fuerza a la derecha del meta Pablo Sanz, que se coronó en su estreno como titular con los leoneses este año.

Gonza Fernández introdujo dos novedades con respecto al once inicial que se midió al Compostela en A Lomba. Torrado ocupó el puesto de Hugo Torres en la defensa y Rivera entró por Iñaki en el centro del campo. El Arosa intentó hacerse con el balón desde el comienzo y se acercó dos veces al área local, aunque sin inquietar a Pablo Sanz. Poco a poco fue ganando terreno ante un Atlético Astorga que se replegó para buscar el contragolpe.

Afición del Arosa en el campo de la Eragudina Juan Acha

La primera ocasión clara llegó a los once minutos. Jorge Maceira dispuso del remate y Pablo Sanz desbarató el intento. La respuesta del conjunto verdiblanco fue inmediata: Cervero probó a Chema, que atajó su lanzamiento. El equipo de José Luis Lago buscaba recuperar con la presión y salir rápido, una vía que le permitió llegar con peligro en varias ocasiones durante el primer período.

Ribe avisó dos veces en apenas tres minutos. En el 17, un defensor del cuadro arlequinado rechazó su lanzamiento dentro del área. En el 20, el futbolista del conjunto maragato se plantó ante Chema e intentó regatearlo, pero el portero aguantó y le arrebató el balón antes de que pudiera rematar.

Rivera dispuso de una ocasión clarísima en la primera parte Juan Acha

El equilibrio en el marcador se rompió en el minuto 32. Hoyos disparó, la defensa del Arosa rechazó el balón y Gabri recogió el rebote. El jugador del Atlético Astorga conectó un potente chut que entró por la escuadra derecha de la portería de Chema. El 1-0 dio más tranquilidad al cuadro maragato, que, dos minutos después, volvió a llegar al área. Ribe remató desde el interior, aunque esta vez el balón salió desviado.

El partido se abrió y el elenco de Gonza Fernández encontró sus mejores ocasiones del primer tiempo por la derecha. En el minuto 36, Torrado sirvió un pase que dejó a Rivera solo ante Pablo Sanz, pero el centrocampista remató por encima del larguero. Dos minutos después, el propio Torrado superó a su marcador y lanzó un balón que se envenenó rumbo a la portería. El cancerbero local tuvo que emplearse a fondo para evitar el empate.

El Arosa completó un buen partido en Astorga, pero regresa con un empate que le sabe a derrota Juan Acha

El Atlético Astorga replicó en el minuto 40. Guti dejó el balón para Hoyos, que disparó desde dentro del área y obligó a Chema a intervenir con una gran parada. La última ocasión antes del descanso volvió a ser del Arosa. En el minuto 44, Torrado robó el balón y disparó. Pablo Sanz repelió el tiro y Jorge Maceira recogió el despeje, pero el guardameta local detuvo con la cara el segundo remate. El Atlético Astorga llegó al intermedio con ventaja pese a las ocasiones del conjunto arlequinado para igualar.

Ninguno de los dos entrenadores hizo cambios en el descanso. El Arosa salió con más empuje tras el intermedio y en su primera llegada volvió a encontrar espacio por la banda derecha. La jugada acabó en los pies de Jorge Maceira, que remató por encima del larguero. Hubo otras dos aproximaciones antes de que el delantero encontrara el gol en el minuto 55. La acción volvió a nacer por la derecha y Jorge Maceira batió a Pablo Sanz desde dentro del área. El conjunto anfitrión reclamó una falta sobre Hoyos en el inicio de la jugada.

Maceira marcó su quinto gol en liga con el Arosa Juan Acha

Con el 1-1, los dos equipos encontraron espacios para buscar el segundo gol. A los 59 minutos, Cervero cedió el balón a Hoyos en un contragolpe, pero Chema resolvió la ocasión. Dos minutos más tarde, Torrado volvió a poner en apuros a Pablo Sanz con un centrochut que se cerró hacia la portería. El guardameta local evitó el 1-2 y, en el minuto 63, la defensa del cuadro verdiblanco frenó otra incursión del jugador del Arosa.

Gonza Fernández movió el banquillo en el minuto 65. Álex Rey, Iñaki y Hugo Torres sustituyeron a Torrado, Rivera y Jorge Maceira. El encuentro siguió abierto y Pesquera, que acababa de entrar en la escuadra maragata, se quedó solo ante Chema. El guardameta del Arosa ganó el mano a mano y evitó que los locales recuperaran la ventaja en el marcador. Martín Diz respondió con un disparo que se marchó desviado por poco.

Coira tomó el relevo de Martín Diz en el minuto 80. En los diez últimos minutos de tiempo reglamentario, Chema aún tuvo que desbaratar una incursión de Ribe, que seguía buscando el área con rapidez. Mora también lo intentó por la derecha con un centrochut que salió fuera por poco. Gonza Fernández hizo su último cambio en el minuto 86, cuando Concheiro entró por Gabri.

La Escuadra Arlequinada se hizo notar en Astorga Juan Acha

La ocasión más clara para romper el empate llegó en el tiempo añadido. Álex Rey se disponía a encarar a Pablo Sanz cuando Peral lo derribó dentro del área. Belloso Rivero señaló el penalti y mostró al defensa su segunda tarjeta amarilla. El propio Álex Rey asumió el lanzamiento en el minuto 96, pero Pablo Sanz adivinó su intención y detuvo el disparo. El Arosa se quedó así con la miel en los labios y no pudo lograr su primera victoria fuera de casa para, de paso, ampliar a cuatro puntos su ventaja sobre el Atlético Astorga.

El conjunto rojiblanco volverá a A Lomba el domingo 22, a las 17:00 horas, para recibir al filial del Eibar. El equipo armero ocupa provisionalmente la segunda plaza, con 21 puntos, tras empatar este sábado a uno con el Amorebieta en Urritxe.

Atlético Astorga 1-1 Arosa Atlético Astorga: Pablo Sanz; De Prado, Palomeque, Peral, Gabri; Hoyos (Sergio Fernández, min. 80), Albertín (Chris Bueno, min. 55), Ardanaz (Pesquera, min. 70), Ribe; Guti (Mora, min. 70) y Cervero (Cabezas, min. 70). Arosa: Chema; Torrado (Álex Rey, min. 65), Morante, Samu Santos, Fraga; Rivera (Iñaki, min. 65), Mateo, Marcos Remeseiro, Martín Diz (Coira, min. 80); Gabri (Concheiro, min. 86) y Jorge Maceira (Hugo Torres, min. 65). Árbitro: Belloso Rivero (Comité madrileño). Expulsó por doble amonestación al jugador local Peral (min. 95). También mostró tarjeta amarilla a Albertín y Sergio Fernández, del Atlético Astorga. Goles: 1-0 Gabri (min. 32). 1-1 Jorge Maceira (min. 55). Campo: La Eragudina. 500 espectadores.