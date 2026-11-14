Gonza: “Es injusto e insuficiente porque fuimos merecedores de la victoria”

Gonza Fernández acabó muy contrariado por el resultado Juan Acha

"Estoy bastante fastidiado", dijo Gonza Fernández al final del partido en Astorga. Y es que llueve sobre mojado para el Arosa. "Otra vez lo mismo. Somos merecedores de la victoria, pero...", lamenta el técnico. "La sensación en la primera parte es de irse 0-3 y en la única que nos llegan nos hacen gol. Teníamos superioridad, control y estábamos generando muchísimas ocasiones", un guión similar al de la pasada semana ante el Compostela. Pero el portero del Astorga, que incluso evitó goles con la cara, se fue convirtiendo en el héroe local.

"En la segunda parte no estuvimos tan bien con balón y concedimos contras, es algo en lo que tenemos que mejorar. Quizá fue porque veíamos que llegábamos fácil, pero nos montaron alguna transición que no podemos permitir". El Arosa no se conformó en ningún momento con el punto. Apretó hasta el final. De hecho en la acción del penalti, en el 95, tenía muchos efectivos al remate en área. No fue una casualidad, como sí lo volvió a ser el resultado. "Lo tuvimos en la mano, es lo que hay", lamenta Gonza, que recibió otra buena de crueldad futbolística. "Hay que insistir, no queda otra. Creo que el equipo hace cosas bien, cada vez estamos mejor que el rival pero no llegan las victorias, es fútbol".

El empate sabe a derrota. "Es injusto e insuficiente", sentencia Gonza. "El equipo genera mucho mas que el rival. Me da pena por la afición que vino hasta aquí, merecíamos la victoria. Estamos siendo mejor que los rivales, tarde o temprano tendrá que llegar el triunfo".