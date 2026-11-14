El Astorga trató de enmudecer sin éxito a la Escuadra Arlequinada

La Policía acabó dándole la razón a la afición vilagarciana Juan Acha

En el campo de la Eragudina se vivieron algunos momentos de tensión entre el club local y la afición del Arosa. El Atlético Astorga impidió a los aficionados arlequinados, integrantes de la Peña Escuadra Arlequinada, acceder al campo con bombos para animar al equipo de Gonza Fernández, alegando que así lo establece la ley.

Finalmente sí introdujeron algún elemento de percusión tras el descanso, para poder animar desde la grada en igualdad de condiciones que el público local. El Astorga reclamó la presencia de la Policía tras una discusión acalorada y los agentes acabaron por darle la razón a los seguidores vilagarcianos, que censuraron el intento de enmudecerlos, considerándolo de “lamentable”, ya que nos les había sucedido nada similar en ningún otro campo en los últimos años.