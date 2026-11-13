Joselu Lago: "A medida que pasen las jornadas el Arosa estará más arriba"

Joselu Lago, entrenador del Atlético Astorga que este sábado recibe al Arosa cedida

Por primera vez en su historia el Arosa visita el campo Municipal La Eragudina para medirse al Atlético Astorga. El partido se juega este sábado a las 16.30 horas y mide a dos rivales directos en estos momentos en la parte baja del grupo I de Segunda RFEF, separados por un único punto. Los leoneses, que en verano optaron por permutar su plaza con el Real Madrid C tras el descenso administrativo del Arenteiro para jugar en el grupo con gallegos, asturianos, cántabros y vascos, han perdido siete de sus diez partidos y vienen de caer ante los filiales de Racing de Santander (2-0) y Eibar (4-0).

Se trata de un club que ha permanecido gran parte de su historia en categorías regionales o Tercera, aunque tuvo una incursión en Segunda B hace una década durante dos cursos. Fue hace dos años cuando consiguió proclamarse campeón y ascender a Segunda RFEF, logrando la permanencia hace unos meses al finalizar en mitad de la tabla de la mano del técnico Joselu Lago (Ponferrada, 45 años), que en su etapa de futbolista jugó en el Lugo en Tercera. Joselu cumple su quinta temporada al frente del Astorga, con el que también ascendió como jugador. Este verano el equipo sufrió bastantes cambios en su plantilla, incorporando a piezas de la Tercera Gallega que el Arosa conoce bien como el central Andrés Calvo, ex del Barco, o el extremo Martín Rafael, al que Gonza tuvo a sus órdenes en el Choco y el Coruxo. Ambos están lesionados y no jugarán mañana.

Lleva cinco años como entrenador del Astorga y lo tiene en Segunda RFEF, ¿cómo se fraguó esto?

La otra vez que ascendimos a Segunda B yo estaba como jugador. Cuando ví que estaban buscando entrenador llamé al antiguo presidente, yo venía de ser segundo entrenador en el Bembibre, y me dieron la oportunidad. La primera temporada hicimos segundos y nos metimos en Copa del Rey, y en la tercera quedamos campeones.

Y la temporada pasada consiguen la permanencia al finalizar decimoprimeros...

Nos costó mucho al principio. Hasta la jornada 12 o 13 estuvimos en descenso directo e incluso últimos. En la siguientes diez jornadas no perdimos y casi nos metemos en puestos de play-off, y después fuimos irregulares en casa y casi nos cuesta el descenso. Estuvimos hasta la última jornada para salvarnos. Nosotros tenemos los pies en el suelo. Astorga tiene nueve mil habitantes y tenemos un presupuesto muy humilde. El objetivo es salvarse, sabiendo que vamos a estar peleando ahí hasta el final porque es una categoría muy dura. Hay que saber que queda mucho por delante. Tenemos un déficit muy grande en lo que estamos haciendo fuera de casa.

Hubo bastantes cambios en la plantilla este verano. De hecho ayer vi a un par de exjugadores del Astorga jugando Copa con el Navalcarnero ante el Betis...

Sí, cinco o seis jugadores que ya venían con nosotros desde Tercera recibieron ofertas de equipos más potentes de Segunda RFEF. Íbamos a ir a seis o siete fichajes y por estas bajas tuvimos que irnos a quince.

¿Cuál es la zona de influencia en el mercado del Astorga?

Nosotros el año pasado teníamos un coche de Ponferrada, otro de León, gente de Astorga y cinco o seis jugadores de fuera. Y este año tenemos dos o tres jugadores de Ponferrada, cuatro o cinco de Léon y el resto es de fuera, aunque es difícil traer jugadores del sur o de Levante porque les cuesta adaptarse a las condiciones meteorológicas del norte. Este año tenemos a Hoyos, que es andaluz, pero ha estado toda la vida en el norte y se nota.

Este verano también se fueron David Álvarez e Ivi Vales, muy conocidos en Galicia por su paso por el Barco...

Sí, ambos fueron compañeros míos en el Bembibre y el Astorga. El año pasado nos dieron muchísimo pero por un tema de edad y tal decidimos darles la baja, pero lo que conseguimos es gran parte fue gracias a ellos.

¿Por qué el Astorga decidió cambiarse de grupo?

Nosotros votamos para seguir en el mismo grupo, pero con el voto de la Segoviana todos los de Castilla y León los movieron al grupo V y eso nos arrastró. Con lo del Arenteiro y la compra de la plaza el Madrid C pues enviamos un escrito porque por logística nos queda bastante mejor Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco que irnos a Albacete y a Puertollano.

¿Cambia mucho el nivel?

Los vascos dan mucho más nivel que los de Castilla y León. Equipos como Sestao, Alavés B, Eibar B o Amorebiera tarde o temprano estarán en Primera RFEF. Descendiendo cinco y el sexto play-out, este y cualquier grupo es durísimo.

¿Qué referencias tiene del Arosa?

Tengo un scouting trabajando conmigo y yo soy de ver muchos partidos de los rivales. Su inicio no fue el deseado, pero quitando esas dos jornadas con Gernika y Alavés B, el resto de los partidos compitieron bien. En las últimas salidas pierden en Sestao por un penalti que se inventó el árbitro y en Portugalete, un campo complicadísimo, consiguen empatar. El Arosa es un equipo muy rocoso, intenso, agresivo y tiene mucha pegada arriba. Es cierto que los que estamos ahí abajo estamos concediendo demasiado, pero ellos cuentan con gran parte de la plantilla del año pasado y con el mismo entrenador con el que vienen de ser campeones. Es un equipo muy peligroso. A medida que pasen las jornadas y se asiente en la categoría, va a estar más arriba.

Sólo van diez jornadas, pero el partido ya es importante...

Sí, es importante porque estamos a un punto en la clasificación. Nosotros en casa, quitando el Amorebieta que perdimos al final y Portugalete, y el empate con el Gernika, hemos ganado a Ourense CF (4-0) y Marino (3-0). Tenemos que intentar seguir siendo sólidos en nuestro campo y a partir de ahí empezar a sumar fuera de casa. Tengo claro que el Arosa compite muy bien, siempre está en partido, ha mejorado en defensa y arriba tiene mucho gol. Por lo que tendremos que estar muy atentos y sacar nuestra mejor versión.

¿Por qué el Astorga es más fiable en casa?

Es difícil de descifrar. Esta temporada estamos mejor en la Eragudina, mientras que el año pasado sacamos más puntos fuera.

¿Qué tal está el campo?

Perfecto. No lo hemos pisado en toda la semana. Ha estado lloviendo y hemos entrenando fuera. Ayer lo pudimos ver y está como un tapete.

¿Va mucha gente?

Nosotros estamos en torno a los seiscientos socios. Es un campo bastante recogido y como vendrá gente del Arosa creo que el ambiente de fútbol será muy bonito.

¿Qué partidos visualiza?

Pues un partido muy intenso y agresivo, lo que suele pasar cuando te enfrentas a un rival directo. El Arosa compite muy bien y nosotros somos un equipo intenso. Creo que va a ser muy disputado e igualado y lo decidirán los detalles. Los errores se pagan, por eso hay que estar al 100% concentrados.