“Jugar un Mundial es especial y hacerlo con mi hermano lo es todavía más”

Los vilagarcianos Yago y Diego Matute ya están en Qatar, donde debutarán oficialmente con la selección de Honduras, disputando el Mundial Sub 17 cedida

Los vilagarcianos Yago y Diego Matute ya están en Qatar para disputar la Copa Mundial de la FIFA Sub 17 con Honduras, que está encuadrada junto a Japón, Colombia y Serbia en el grupo L de la fase de grupos, en la que participan un total de 48 selecciones, entre ellas España. La competición arranca la próxima semana, pero el equipo catracho que dirige Merling Paz viajó ya el fin de semana a Oriente Medio porque jugará dos partidos preparatorios, este jueves ante la anfitriona y el domingo contra China.

Yago participó el sábado con el Arosa juvenil en la victoria en el derbi arousano de Liga Nacional ante el CD Boiro por 0-4 (goles de Hugo Figueira, Iago Soto, Yua Kamiyama y Xavi Durán) y se fue al aeropuerto de A Coruña, donde se encontró con su hermano Diego, que viajó también en la tarde del sábado directamente desde Gijón, donde fue titular en la victoria del Celta juvenil de División de Honor ante el TSK Roces por 2-4. Los vilagarcianos volaron a Barcelona, donde se unieron a la expedición hondureña para viajar a Qatar, previa escala en Turquía.

Yago está preparado para hacer historia en el Arosa, al convertirse en el primer futbolista que dispute un Mundial representando al club vilagarciano. Junto a su hermano Diego, ambos forman parte del programa cazatalentos en Europa de jóvenes futbolistas con ascendencia hondureña que ha iniciado la Federación, con la llegada del trío español que forman Francis Fernández, director deportivo, José Francisco Molina, seleccionador absoluto, y el coruñés Dani Cancela, encargado del scouting internacional y persona que ha estado muy pendiente de los hermanos Matute Domínguez a lo largo de las últimas semanas. En la lista de veintiún mundialistas de Honduras Sub 17, seis chavales juegan en España, ya que también están Manel Reixach, Alfredo Rodríguez y Welson Jiménez (Girona), y Kevin Gyamfi (RCD Espanyol).

Justo antes de partir a Qatar, el lateral derecho del Arosa juvenil se mostraba ilusionado y muy orgulloso de poder compartir este reto con su hermano gemelo.

¿Qué sientes ante el desafío de participar en un Mundial?

Pues es una alegría. Estoy feliz y voy con muchísimas ganas de darlo todo en la competición. Va a ser una gran experiencia.

¿Es la primera vez que vas a jugar fuera de España?

Sí, es la primera vez que voy a un torneo internacional y es nada menos que un Mundial.

Previamente a esta convocatoria para el Mundial, estuvisteis en una concentración en Madrid. ¿Cómo fue la experiencia?

Pues muy buena. Los compañeros nos acogieron muy bien, los entrenamientos fueron muy buenos, creo que hay muy buen nivel en la selección y tenemos ganas de empezar ya el Mundial.

Qué bonito poder vivirlo con tu hermano, al que ya siguen de cerca desde la selección absoluta de Honduras...

Sí, claro. Estar allí con Diego lo hace aún más especial. Además nos ponen a ambos en la misma banda en los partidos, así que más no se puede pedir.

Hubo jugadores vilagarcianos que estuvieron en Mundiales, incluso Pablo Coira lo ganó en categoría Sub 20 en Nigeria en 1999, pero ya no vestía la camiseta del Arosa, como en tú caso. Es algo inédito...

Sí, eso me comentaron. Para mí es una responsabilidad y un orgullo representar al Arosa y voy a dar lo mejor que tengo.

¿Qué te trasmiten tus abuelos?

Pues que están muy contentos, felices y orgullosos de nosotros. Lo que nos dicen es que disfrutemos de esto y lo demos todo.

¿Recibiste muchos mensajes los últimos días?

La verdad es que sí. Sobre todo de felicitaciones. Mucha gente se alegra por nosotros.

Pero no se te sube a la cabeza...

No, no (risas). Estoy tranquilo. Mis compañeros del Arosa y mi entrenador me transmiten esa tranquilidad, me dicen que tengo nivel para hacerlo bien. Me da un poco de pena perderme los próximos partidos con el Arosa, justo ahora que estamos yendo a más, llevamos ocho partidos sin perder y nos hemos puesto cuartos, a pesar de que somos un equipo bastante joven con pocos juveniles de último año.

¿Qué sabes de los rivales en el Mundial?

De momento no demasiado. Son Japón, Colombia y Serbia, por lo que seguro que tienen muy buen nivel, pero creo que podemos hacerlo bien.