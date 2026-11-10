El Arosa SC pone a disposición de su afición un autobús para el partido contra el Astorga

Los aficionados en las gradas da Lomba Gonzalo Salgado

Por la demanda de los aficionados, el Arosa SC pone a disposición de los socios un autobús para acudir a animar al equipo en su encuentro ante el Atlético Astorga, que será el sábado 14 a las 16:30 horas.

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El viaje tendrá un precio de 20 euros, y los socios que quieran anotarse podrán hacerlo en las oficinas del club desde hoy, martes, hasta el jueves en horario de 17:00 horas a 21:00 horas. Desde el club recalcan que el pago debe realizarse en efectivo en el momento de la reserva.

Asimismo, en caso de no llegar a las 50 personas, la entidad se reserva el derecho de cancelar el autobús. "Por este motivo, os pagos realizaranse unicamente en efectivo: co obxectivo de facilitar a devolución do importe en caso de cancelación", señalan. La salida hacia Asturias está prevista para las 09:00 horas del sábado.