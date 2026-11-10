Curiosas historias relacionadas con los Mundiales de futbolistas vilagarcianos

Antonio Castellanos, Pablo Coira y Manolo Jiménez, que jugaron en Primera Divisón, tuvieron su propia historia con la selección española y los Mundiales cedidas

A lo largo de la historia han sido varios los futbolista vilagarcianos que, tras pasar por el Arosa, tuvieron una relación directa o indirecta con los Mundiales de Fútbol. Manolo Jiménez es el único que ha formado parte de una convocatoria oficial para uno de categoría absoluta. Fue el de España 1982 y no llegó a debutar. El defensa nacido en 1956 pertenecía al Sporting de Gijón, club en el que se convirtió en leyenda al disputar más de 400 partidos en Primera División. Sólo vistió la camiseta de la selección absoluta en una única ocasión en partido oficial, un amistoso contra Polonia hace justo 45 años, aunque siempre estuvo en dinámica del grupo. El seleccionador José Emilio Santamaría lo convocó al Mundial y estuvo en el banquillo en el partido ante Alemania en el Bernábeu, pero no tuvo minutos.

Manolo Jiménez, junto a Maradona, en un Sporting vs Barcelona cedida

Pablo Coira también hizo carrera en el fútbol profesional tras dejar el Arosa. Estaba en el Compostela, en Segunda División, cuando recibió la llamada de Iñaki Sáez para jugar el Mundial Sub 20 de Nigeria en el año 1999. Compartiendo equipo con futbolistas como Iker Casillas, Aranzubía, Orbáiz, Marchena, Xavi Hernández, Gabri, Colsa, Fran Yeste o Pablo Couñago, el vilagarciano fue un fijo en el lateral derecho durante todo el torneo y se proclamó campeón del Mundo, tras ganar con contundencia a Japón en la final (4-0). Fue histórico en su momento y 27 años después España no ha podido repetir título en esta categoría.

Pablo Coira fue un fijo en el lateral derecho con España Sub 20 en el Mundial de Nigeria, el único en la historia que ha ganado la selección en la categoría cedida

El caso de Antonio Castellanos Adán es el más curioso. El portero, que llegó al Arosa procedente del Pontevedra, lideró al club en el ascenso a Segunda División en 1949. Había regresado a mitad de esa temporada a Vilagarcía, cedido por un Celta que venía de ser cuarto en liga (por detrás de Barça, Valencia y Atlético de Madrid) y subcampeón de Copa. Castellanos había sido sancionado por el club vigués, junto al monfortino Juanín, por irse de juerga después de un partido en Málaga. Una decisión que no sentó nada bien en la capital arousana, donde era un vilagarciano más.

El guardameta se unió entonces a otros nombres destacados como Ferrón, Cordero, Bello, Ventura, Ramírez o Moncho Cordero, para firmar el mayor éxito en la historia del Arosa, que en aquel momento apenas tenía tres años de andadura. Después el portero madrileño hizo carrera con protagonismo en Primera División, jugando en equipos como Osasuna y Las Palmas. También ascendió con el Betis a la máxima categoría, justo antes de volver a Vilagarcía para disputar su última temporada en el Arosa y hacerse cargo el equipo como técnico.

Castellanos, primero por la izquierda, junto a sus compañeros del Arosa en abril de 1949 en un amistoso en A Lomba contra el Celta para celebrar el ascenso a Segunda División Arosa SC

Fue en el año 1954, siendo jugador rojillo, cuando vivió su episodio con la selección española, como recuerda Jaime Bouzada, historiógrafo y coleccionista del club junto a su hermano Javier. “Se estaban jugando las eliminatorias para el Mundial de Suiza de 1954 y a España le tocó eliminarse con Turquía”. En unos tiempos en los que no existían ni los penaltis ni los desempates por golaverage, España ganó en Chamartín (ahora Bernábeu) por 4-1 y perdió 1-0 en Ankara, por lo que se decidió jugar un partido de desempate en el Estadio Olímpico de Roma el 17 de Marzo de 1954.

“Era presidente de la Federación Española de Fútbol el gaditano Sancho Dávila y Fernández de Celis y seleccionador nacional Luis Iribarren”, apunta Bouzada. “Lesmes I, que era una institución en Real Valladolid, Gainza, `Gamo de Dublín´, mítico extremo izquierdo del Athletic de Bilbao, y Antonio Castellanos, entonces en el Club Atlético Osasuna, esperaban en un hotel de Madrid por si los necesitaba el seleccionador”.

Tras una interminable espera llegó la llamada, pero sólo para Gainza. Castellanos se quedó con las ganas de vivir ese partido histórico, que ya forma parte de la leyenda negra del fútbol español, ahora tan lejana.

El partido de desempate finalizó con empate a dos. “Cuando ya estaban los jugadores vestidos y preparados para saltar al campo llegó un extraño telegrama que cuestionaba la alineación de Ladislao Kubala”, que no jugó ese día por cautela. “La FIFA declaró mas tarde que no había puesto el telegrama y su origen aún hoy es un misterio”. El pase al Mundial se decidió en un sorteo, que llevó a cabo un niño de 14 años, hijo de un empleado del estadio, llamado Luigi Franco Gemma. Con los ojos vendados sacó la papeleta de Turquía, pasando a ser recordado como ´Il Bambino`. Más tarde, con 47 años, falleció en accidente de tráfico, en 1987.

Il Bambino extrajo la papeleta con Turquía y España no pudo jugar el Mundial de 1954 en Suiza cedida

La eliminación de España antes del Mundial “fue un cataclismo”, reconoce Jaime Bouzada. Dimitieron seis días después el presidente de la Federación y el propio seleccionador. Cuatro años después la selección tampoco logró clasificar para la fase final de la Copa Mundial FIFA de Suecia. Aquello se repitió en 1970 y 1974. Nada que ver con los dulces tiempos actuales