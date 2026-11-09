Ante todo mucha calma

Los jugadores del Arosa se abrazan el domingo tras el gol de Gabri Palmás, que finalmente no les permitió puntuar ante el Compostela por lo que siguen en descenso Gonzalo Salgado

En descenso, con 8 puntos en diez jornadas y 22 goles encajados, la situación del Arosa podría calificarse de extremadamente preocupante. Pero esa lectura no sería del todo justa ni acertada. Y es que el equipo que entrena Gonza Fernández, que contabiliza peores registros respecto a su única participación en la categoría hace cinco años (11 puntos a estas alturas), tiene bastantes argumentos a los que agarrarse para pensar que su situación es coyuntural y puede cambiar.

El primero es el calendario. Superado con creces el ecuador de la primera vuelta, el Arosa ya ha jugado con 9 de los 11 primeros clasificados. Le queda medirse a los filiales de Eibar y Oviedo, que pasarán de forma consecutiva por A Lomba a finales de este mes de noviembre. De los que le acompañan en la zona baja, el equipo arlequinado sólo ha jugado contra la UD Llanera, consiguiendo su única victoria hasta el momento (4-1). El sábado visitará a su segundo rival directo hasta la fecha, un Atlético Astorga que es penúltimo con un punto menos que el Arosa y está en mala dinámica. Para cerrar la primera vuelta, en diciembre y principios de enero, los arlequinados jugarán contra Rayo Cantabria, Gimnástica de Torrelavega, Marino de Luanco y Coruxo. Así las cosas, al Arosa le falta medirse con cinco de los últimos siete clasificados. Será entonces cuando realmente se puedan empezar a encender o no las alarmas.

El segundo argumento que sostiene al Arosa es su juego. Lo más importante. Desde que fue goleado en A Lomba por Gernika y Alavés B en el primer mes de competición, el equipo ha cambiado el chip y compite mucho mejor. Sus dos derrotas en los últimos seis partidos fueron por la mínima y condicionadas. Cayó en Las Llanas ante el líder Sestao por un penalti inexistente y el domingo cedió ante el Compostela tras poder golear en la primera parte. Ante Ourense CF, Bergantiños y Portugalete, aún con altibajos en defensa en alguno de estos partidos, fue competitivo y sumó empates.

Las sensaciones del equipo son mucho mejores de lo que indica la clasificación. Su producción ofensiva es elevada en cuanto a generación de ocasiones. Su capacidad realizadora también, aunque ante los santiagueses le lastró. Lleva 16 goles anotados, de los cuales sus tres delanteros se reparten 13: Álex Rey (5), Palmás (4) y Maceira (4). Sólo hay tres equipos que mejoren los registros goleadores del Arosa. Cierto que es el segundo equipo más goleado, pero ha mejorado desde que cambió su patrón de juego en O Couto en la quinta jornada y no se puede pasar por el alto el calendario en estos dos primeros meses de liga.

Hay un tercer factor, que depende del Arosa, que puede ser decisivo en el devenir de esta temporada. Es el mercado de fichajes de invierno, cuya apertura será en apenas cincuenta días, cuando la competición no haya llegado a su ecuador. El club tienen margen de maniobra porque de las 24 fichas ocupadas hay dos jugadores que no están disponibles. Son el lateral izquierdo Pedro, que ha regresado a Andalucía por un problema de salud, y el también lateral Mario García, al que le persigue un calvario de lesiones desde que llegó al Arosa. Está pendiente de pruebas para ver si tiene afectado el ligamento cruzado, por lo que aún no sabe si tendrá que operarse. Reforzar la zaga se presume esencial, no sólo por estas bajas, sino también por aumentar la calidad de la plantilla, dada la exigencia que demanda la categoría.

Fortaleza mental

La fortaleza mental de los equipos, sobre todo cuando los resultados y la clasificación no acompañan, es un factor que también suele determinar los objetivos a final de temporada. En este aspecto, el técnico Gonza Fernández reconoció el domingo tras la derrota ante el Compos no sentirse preocupado. “Yo noto que el equipo está muy tranquilo, vemos la evolución y lo que hacemos bien y eso nos va a acercar mucho a los puntos”.

Aunque todavía quedan 24 partidos, un mundo, el del sábado en Astorga ya tiene una connotación especial. Evidentemente no decidirá nada ni será un punto de inflexión, pero para el Arosa es importante. No sólo por sumar una segunda victoria, con la que escalar puestos, sino también por ver si con su nivel de juego actual es capaz de doblegar a otro rival directo. Integrantes de la Peña Escuadra Arlequinada quieren respaldar al equipo y ya han trasladado al club la posibilidad de que se flete un autobús. El equipo necesita el apoyo de la afición, que ya estuvo en Sestao con un pequeño grupo. Esta vez se espera que se sumen más.