Gonza: "Creo que la primera parte fue la mejor del Arosa desde que yo estoy aquí"

Gonza Fernández saluda a Carlos de Lerma instantes antes del partido Gonzalo Salgado

Fastiado, así estaba Gonza Fernández al final del partido. Consciente de que a su equipo se le escapó una gran oportunidad para sumar. "La primera parte que hacemos es para irse con mucha más ventaja. En la segunda, en la primera jugada llegó el 1-2 en propia meta. El partido que hizo el Arosa fue muy bueno, ante un muy buen equipo. Cuento muy pocas ocasiones del Compostela y muchas del Arosa", explicó el de Oia al final, consciente de que su equipo no rentabilizó sus buenos momentos en el derbi.

"Si hay una manera de perder es esta, pero así no da para puntuar. Creo que tenemos que seguir en este camino porque lo de hoy pasa pocas veces, pero pasó. Creo que la primera parte fue la mejor del Arosa desde que yo estoy aquí. Hacíamos daño de todas las maneras, no nos corrían y tuvimos muchas ocasiones de gol. Estoy fastidiado porque irnos de vacío hoy es difícil de entender", analizó.

"Generamos muchas y en los últimos minutos metimos gente en el área, pero no ocupamos bien las zonas de remate. Ellos defendieron bien, pero la clave estuvo en la primera parte. Nos condicionó el no acertar más". El Arosa está en descenso, pero las sensaciones dicen otra cosa. "No estamos en mala dinámica. Estamos haciendo buenos partidos y hoy hacemos el mejor partido de los últimos cuatro. Tenemos que asimilarlo, limpiar la cabeza y pensar en lo que viene el sábado. Si hacemos esto muchas veces ganaremos tres puntos más a menudo.Tenemos el sentimiento encontrado de que no estamos ganando, pero tenemos que seguir insistiendo en lo que estamos haciendo porque estamos más cerca de empezar a ganar muchos partidos".

A nivel mental, el vestuario está fuerte de ánimo. Nadie duda. "El equipo está tranquilo porque ve lo que vamos haciendo bien, pero esto va de sumar. Hoy toca pasar una noche complicada pero mañana empezaremos otra semana con más ganas que nunca", dijo el técnico.

Carlos de Lerma: "Tuvimos suerte"

"Entramos al partido rematadamente mal. El Arosa se adaptó mucho antes al contexto de partido. Eso es responsabilidad mía. Ahí encajamos. Suerte que el rival no aumentó la distancia en esos minutos en los que no éramos capaces de ajustarnos", reconoció el técnico pacense del Compostela, Carlos de Lerma.

"Tenemos que venir a adaptarnos al contexto, no podemos esperar a que nos golpeen para despertar. Estábamos perdiendo duelos, no nos protegíamos del juego de espaldas sobre Maceira y por eso hemos sufrido tanto. En la segunda parte ajustamos y nos encontramos con más facilidad. Fuimos capaces de estar más tiempo en campo rival. No fue nuestro mejor día, pero los tres puntos saben muy bien. Nos refuerzan y es mucho más sencillo corregir desde el más tres", se sinceró de Lerma.

"Hemos sufrido, pero me sentía tranquilo defendiendo situaciones de bloque bajo y defender la primera y la segunda acción para poder contraatacar. Mi idea, con los cambios, era hacer el tercero porque sabía que el Arosa iba a hacer situaciones de peligro en los últimos minutos porque se lo ha hecho a todos los equipos, pero muy contento con la victoria".

Sobre el rival, comentó que la clasificación no hace justicia y es aún engañosa. "El Arosa es un equipo que me gusta. Tiene muchos registros. En este partido volvió otra vez a modificar con los cambios. Rey fija centrales, se gira, llega al área… Son jugadores de nivel y cuando cierren el grifo de los goles que están encajando van a progresar mucho. Me gusta todo lo que hacen. Es complicado las dinámicas cuando estás abajo y es difícil revertir eso, pero tienen mimbres para poder hacerlo".