"Estamos preparados para competir", dice Gonza Fernández

Gonza Fernández durante un partido en A Lomba MONICA VILA

El Arosa SC enfrenta un nuevo reto en A Lomba. Los de Gonza Fernández reciben hoy a las 17:00 horas a la SD Compostela, en un partido en el que los arlequinados buscarán transformar sus buenas sensaciones de juego en la segunda victoria de la temporada en Segunda RFEF. Como bajas fijas, Gonza no podrá contar ni con Mario García ni con Pedro, ya que continúan en proceso de recuperación.

“El equipo está bien, sigue recuperando a medida que pasó la semana y estamos preparados para el derbi”, dice Gonza Fernández en la previa del enfrentamiento en A Lomba. Lo cierto, es que ambos cuadros llegan en dinámicas opuestas, y es que los de Carlos de Lerma se colocan en la sexta plaza, en plena pelea por alcanzar la zona noble del grupo uno de Segunda, y los arlequinados luchan por salir de la zona más baja.

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“El Compos es un equipo que a nivel futbolístico te va a exigir dentro de su modelo. Se reforzaron muy bien, hicieron una buena inversión”, comenta el entrenador del Arosa SC. “Sabemos que va a ser un partido complicado por el nivel del equipo que tenemos enfrente, pero nosotros estamos preparados para seguir compitiendo como lo estamos haciendo y queremos sacar los tres puntos en casa”, remarca Gonza Fernández.

En los últimos enfrentamientos, el Arosa SC se mostró mucho más sólido en cuanto a juego, pero el aspecto defensivo sigue siendo la gran tarea pendiente, especialmente ante un Compostela que lleva 11 goles a su favor y solo ocho en contra.

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“Es un partido en el que hay que tener muy claro dónde ellos son fuertes y dónde nos pueden hacer daño. Creo que lo tenemos trabajado, y sobre todo, estar en el partido durante todos los minutos. El míster de ellos dijo que nosotros a partir del 80 somos un equipo con diferentes sensaciones y pienso que eso es muy bueno para nosotros”, señala Gonzsa Fernández. El fondo de armario con el que cuenta el Arosa SC también es otra de las armas con las que juega el entrenador durante los enfrentamientos.

“Los jugadores que entran desde el banquillo aportan mucho siempre, eso es lo que nos hace un equipo peligroso para este partido. Nosotros no damos nada por perdido hasta el final. Queremos ser competitivos hasta el final esté quien esté enfrente”, destaca el entrenador arlequinado en la previa del derbi.

Asimismo, el equipo lleva toda la semana trabajando en mejorar su línea defensiva, ya que es una de las grandes tareas pendientes. “Va como todas las semanas, sabiendo dónde es su punto fuerte para intentar que estés lo más incómodos posible. Queremos hacer daño porque sabemos que podemos hacerlo, así lo demostramos y así tenemos que seguir”, insiste Gonza.

Jugar en A Lomba sigue siendo un punto a favor para los arlequinados, que consiguieron su única victoria hasta el momento en casa. “El escenario es lo primero que tenemos que explotar. Para nosotros es muy importante sentirnos fuertes en casa y cada vez lo estamos consiguiendo más, tanto a nivel de sensaciones como de resultados”, comenta.

“Queremos seguir así porque para nosotros es muy importante jugar en casa con nuestra afición, siempre nos da un plus más que nos ayuda en esos momentos y nos hace mucho más fuertes”, señala el entrenador. A pesar de tratarse de un derbi, Gonza no cree que ganar al Compostela suponga dar un golpe de autoridad sobre la mesa.

“Sí que es cierto que si ganas te refuerza, pero no creo que sea dar ningún golpe sobre la mesa. Lo importante es hacer un buen partido, seguir creciendo en cuanto a sensaciones y, sobre todo, puntuar”, remarca el de Oia. “Sabemos que para sumar los tres puntos vamos a tener que hacer las cosas muy bien, lo primero es seguir creciendo como equipo y competir lo mejor posible para estar cerca. Sumar de tres sería un resultado muy bueno por la dinámica que llevamos”, destaca Fernández.

El estado del campo

Más allá de lo estrictamente deportivo, el estado del césped de A Lomba será otro condicionante para el derbi ante el Compostela, y es que además de que el campo no se encuentra en sus mejores condiciones, la previsión meteorológica tampoco apunta al optimismo, ya que lo más probable es que llueva.

“Tenemos situaciones un poco previstas por si acaso. Puede ser que el campo al principio esté bien y luego por las condiciones se ponga peor o lo contrario. Hay que adaptarse y competir mejor que el Compostela para estar más cerca de ganar”, insiste Gonza Fernández.

Los arlequinados ultiman detalles para volver a levantar el telón de A Lomba en un partido en el que ya lucirán sus nuevas camisetas, que presentaron en la mañana de ayer en la Praza de Galicia ante todos sus aficionados .

“Espero ver a un Arosa que sepa a dónde quiere levar el partido, que esté concentrado y que se adapte a los malos momentos para crecer y acabar bien el partido”, dice Gonza. “Con nuestra afición y en casa estamos un paso más cerca de la victoria”, concluye el entrenador del Arosa.