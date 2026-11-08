El fútbol no fue honesto con el Arosa

Palmás marcó su quinto gol en liga e hizo una primera parte sobresaliente Gonzalo Salgado

Ganó el Compostela. ¿Lo mereció? Pues seguramente no. El Arosa empezó mejor, se adelantó muy pronto por mediación de Gabri Palmás y generó ocasiones para hacer el 2-0 en la primera parte, pero no acertó y eso fue clave. Justo antes del descanso y tras la salida de vestuarios después del intermedio, los de Santiago golpearon. Empató Roque e hizo el 1-2 Xandre en propia puerta forzado por Guisande.

Se impuso la pegada, algo puntual porque los números indican que el Arosa tiene más pólvora que el Compostela hasta el momento. Y sobre todo los visitantes hicieron valer su buena dinámica. Algo intangible en el fútbol, imposible de explicar, pero que pesa. Cierto es que, por delante en el marcador, los visitantes mostraron hechuras de equipo sólido, que se siente cómodo y confiado a la hora de defender su área. El Arosa lo intentó, pero no llegó un segundo gol que le hubiese dado un premio que como mínimo se mereció.

Once que presentó el Arosa esta tarde ante el Compostela en A Lomba Gonzalo Salgado

El derbi fue entretenido, abierto y con alternativas. Y se jugó con ambientazo en A Lomba, ya que la afición picheleira se desplazó en masa, y acabó celebrando el triunfo que reafirma la racha alcista de su equipo (13 puntos de los últimos 15 en juego). El Arosa se queda con las sensaciones, que no puntúan, pero suman en lo anímico para pensar que el casillero engordará cuando lleguen los rivales directos. Está en descenso, a 8 puntos de los capitalinos, que duermen en play-off. Pero queda mucho. La temporada pasada la diferencia llegó a ser de 11 finalizada la primera vuelta y con el tiempo cambiaron las tornas.

Iñaki choca con Edu Sousa, excompañeros en el Pontevedra

El partido fue entretenido, emocionante y abierto. En la primera parte el Arosa generó suficientes ocasiones claras para dejarlo más que encarrilado, sin embargo se fue al descanso con empate 1-1. El Compostela aún estaba asentándose al escenario cuando el Arosa ya le estaba mordiendo en la yugular. Los locales salieron enchufados, con las ideas claras para atacar rápido a través de Maceira y Palmás. A los 85 segundos el equipo de Gonza ya tuvo su primera gran oportunidad, en un saque de banda. Controló Remeseiro en área y se sacó un derechazo que "lamió" el larguero. La segunda fue en el minuto tres. En una combinación rápida entre Palmás y Maceira, que controló en área pero llegó un defensa para enviar a córner, evitando su remate. A la tercera, el Arosa hizo el 1-0. En otro saque de banda, jugó de memoria Iñaki a banda derecha para Gabri Palmás, que controló y definió desde el borde del área con un derechazo abajo para batir de disparo cruzado a Edu Sousa y marcar su quinto gol en liga. Puesta en escena perfecta del Arosa, en cuanto a activación y ejecución de plan de partido. Sensaciones inmejorables, en la línea que traza el equipo desde hace un par de meses.

Los jugadores del Arosa celebran el gol de Gabri Palmás Gonzalo Salgado

Emotivo homenaje a Jesús de Miguel

El fútbol se paró en A Lomba en el minuto 9 para recordar al delantero del Tenerife Jesús de Miguel, fallecido tristemente el pasado martes en un lance del juego ante el Andorra. El speaker de "La Catedral", Juan Acha, proyectó las imágnes para homenajear al joven delantero madrileño en el vídeo marcador, mientras las dos afciones, en pie, y ambos equipos se olvidaron unos instantes del fútbol para rendir un sonoro aplauso en señal de duelo, con el presidente de la RFGF, Pablo Prieto, en el palco.

Todas las personas que se dieron cita esta tarde en A Lomba se sumaron a los actos de homenaje a Jesús de Miguel Gonzalo Salgado

Tras el emotivo paréntesis, el derbi se reaunudó con el Compostela dando un paso adelante. Los santiagueses empezaron a pisar área, encadenaron llegadas y remataron por primera vez por medio del lateral derecho Roque, desviado. Poco después fue Guisande el que dio inicio a una transición de izquierda a derecha que finalizó en disparo abajo de Parapar, bien solventado por el meta local Chema.

Mediada la primera parte el partido estaba igualado, en cuanto a juego, con el Compostela tratando de dominar en campo contrario y asumiendo riesgos, sobre todo avanzando mucho al joven lateral izquierdo Turby, el año pasado todavía juvenil. En la sala de máquinas era Uzal el motor, con el malagueño Rafa de Vicente más inconsistente.

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El Arosa defendía con orden, recuperaba y atacaba a toda máquina. El equipo de Gonza seguía llevando más sensación de peligro. Y tuvo el 2-0 en varias ocasiones. Primero en una falta lateral lanzada por Remeseiro. Edu Sousa rechazó el remate de cabeza abajo de Maceira y en el rechace, con poco ángulo, Morante cruzó en exceso su disparo en área pequeña para lamento de la grada local. En el 25, otra clarísima del Arosa. En un centro de Palmás al segundo palo que despejó de cabeza hacia el punto de penalti Roque. Iñaki la bajó con clase y asistió de tacón a Maceira, cuyo remate en posición inmejorable se perdió alto.

Morante se lamenta tras perdonar el 2-0 con un remate en área pequeña excesivamente cruzado Gonzalo Salgado

El Arosa tuvo otra llegada en el 29, por la derecha, donde Palmás y Xandre campaban a sus anchas. El disparo de Iñaki perdió posibilidades al tocar en un defensa. Aún tuvo un nuevo remate el equipo local antes del empate para encarrilar la victoria. En el 41, Maceira de cabeza a centro con la derecha de un entonado Iñaki, tras un bonito dribling. Justo antes del descanso golpeó el Compostela. Acertó Roque de cabeza en área pequeña en un gran centro de Parapar, tras segunda acción de un córner. Un jarro de agua fría para los locales.

Iñaki estuvo muy activo e inspirado en el primer período Gonzalo Salgado

En el descanso el técnico pacense Carlos de Lerma retiró a Turby, pasando a Roque al lateral izquierdo, para dar entrada en el derecho al ex del Arenteiro Jordán Sánchez, que intervino en el 1-2 nada más comenzar la segunda mitad. Centró desde la derecha y atacó el segundo palo con fiereza Guisande, al límite de la falta y provocando que Xandre marcase en propia puerta en su intento de despeje. Otro chorro helado. Demasiado castigo para el Arosa tras lo expuesto por ambos equipos hasta ese momento.

La afición picheleira se hizo notar en A Lomba durante todo el partido

Si en la primera parte fue el equipo vilagarciano el que empezó más enchufado, en la segunda le tocó al Compostela salir con más determinación y "punch". Y a punto estuvo de hacer el 1-3 en un córner que cabeceó el central Miguel Prado, mientras la afición local contuvo la respiración, pero el balón no cogió puerta.

Samu Santos remata por encima de Pablo Crespo en una acción de córner en la primera parte Gonzalo Salgado

El Arosa despertó y tuvo una doble ocasión muy clara para el 2-2. En una contra que llevó Diz y perdonó Maceira en el mano a mano con Edu Sousa. Y en un córner que le cayó en área pequeña en el segundo palo a Palmás, que no pudo armar bien su remate rodeado de defensas. El equipo de Gonza pasó a dominar y a pisar área contraria con continuidad. El remate de cabeza de Palmás a la salida de un córner lo despejó un defensa en línea de gol.

El presidente de la Real Federación Gallega de Fútbol, Pablo Prieto, presidió el partido en el palco Gonzalo Salgado

Superada la hora de juego los dos técnicos movieron sus banquillos. Gonza hizo cuatro cambios, dando entrada a Torrado, Concheiro, Rivera y Álex Rey. Más frescura. El Arosa siguió jugando más en campo contrario, obligando al Compostela a defender su área en los centros laterales. El equipo santiagués se afanó en poner el modo muro, mientras que Gonza agotó los cambios a falta de diez minutos, haciendo debutar en liga a Lombao en el lateral izquierdo. En el 83, en una contra, Mario Hermo estuvo cerca de sentenciar, pero echó fuera su intento de vaselina con la izquierda. El Arosa no tuvo una opción para empatar hasta el tiempo de aumento. En el 93 enganchó un disparo abajo desde la frontal Mateo Arellano y respondió bien, abajo, el veterano Edu Sousa. Fue la única y última ocasión en el tramo final del derbi para un Arosa que no mereció perder, por juego y ocasiones, sobre todo en la primera parte.

Arosa 1-2 Compostela Arosa: Chema; Xandre (Torrado, min. 67), Morante, Samu Santos, Hugo Torres (Lombao, min. 81); Mateo Arellano, Remeseiro (Concheiro, min. 67); Gabri Palmás, Iñaki (Rivera, min. 67), Martín Diz; Maceira (Álex Rey, min. 67). Compostela: Edu Sousa; Roque, Miguel Prado, Pablo Crespo, Turbi (Jordán Sánchez, min. 51); Rafa de Vicente (Unai Peón, min. 78), Uzal; Parapar (Buba, min. 84), Álex Gil (Mario Hermo, min. 67), Guisande (Dani González, min. 67); Edu González. Árbitro: Guillermo García Presa (colegio castellano-leonés), asistido por Sergio Álvarez y Kevin Castro. Expulsó con roja directa al local Hugo García en el banquillo, por protestar, en el minuto 59. Amarilla a Morante y al técnico Gonza por el Arosa, y a Parapar por los visitantes. Goles: 1-0 Gabri Palmás (min. 7); 1-1 Roque (min. 45); 1-2 Xandre en p.p. (min. 46). Incidencias: Jornada 9 Segunda RFEF. A Lomba. Más de 2.000 personas.